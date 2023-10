Největší chyba od počátku VAR? Liverpool žádá zvukové důkazy

Rozhodčí zde ve 34. minutě prvního poločasu kvůli domnělému ofsajdu neuznali gól, který vstřelil liverpoolský útočník Luis Díaz. Pro vývoj utkání to mohl být důležitý moment, protože hosté hráli v té době už v deseti po vyloučení Jonese. A mohli jít do vedení.

Ano, zavedení VAR do fotbalu pomohlo

Jamie Carragher, legenda Liverpoolu, pro televizní fotbalovou show na Sky Sports řekl, že VAR se dostal do kritického bodu. „Dokážu si představit, že se Howard Webb (šéf rozhodčích, pozn. red.) a komise cítí teď hrozně, ale mám pocit, jako by to v této zemi došlo až ke krizovému bodu pro celý VAR,“ prohlásil Carragher.