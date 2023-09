Přestup nad plán. Jak se rodil Lingrův odchod ze Slavie do Feyenoordu

Už to vypadalo, že Ondřej Lingr zůstane minimálně podzimní sezonu ve Slavii Praha, jenže přišla nabídka slavného Feyenoordu Rotterdam, která se neodmítá. Výhodná pro hráče i klub. A český reprezentant se těší na Ligu mistrů.

Ve skupině E ho čeká španělské Atlético Madrid, italské Lazio Řím a skotský Celtic Glasgow. Evropští giganti. Koho by střetnutí s takovými pojmy nelákala? Záložník či útočník Ondřej Lingr se na ně může těšit. A navíc rovněž v červeno-bílém sešívaném dresu, nizozemský Feyenoord Rotterdam vyznává stejné barvy i střih jako Slavia.

A tuhle bojovnou mentalitu přenášel na ostatní. „Uměl spoluhráče strhnout, byl to přirozený vůdce, má to v sobě,“ pokračuje bývalý brankář, který nejvyšší československou soutěž poznal v olomouckém a vítkovickém týmu. „Ač menší a subtilnější postavy, v tomto ohledu všechny převyšoval a přeskakoval jednotlivé věkové ročníky,“ dodává.

Právě tyhle morálně volné vlastnosti brzy dovedly Lingra do státních mládežnických výběrů. „Ozval se mi Václav Černý, otec současného reprezentačního záložníka, který asi před deseti lety vedl výběr do 16 let, jestli nemám v nabídce takový typ,“ vzpomíná Laslop. „Tak jsem mu Ondru doporučil,“ odkrývá svůj podíl, že jeho svěřenec pak procházel všemi výběry až po áčko reprezentace.