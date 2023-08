Šejkové dále vykupují fotbalisty Evropě. Potvrdili Neymara a ještě nekončí

Velkou roli v tom hraje saúdskoarabský veřejný investiční fond (PIF), který nedávno převzal čtyři nejlepší týmy země - Al-Ittihad, Al-Nassr, Al-Hilal a Al-Ahli. Ale i ostatních 14 špičkových klubů má některé velké hráče. A nejenom hráče, do Saúdské Arábie zamířili i zahraniční trenéři.

Objem přestupů, zaplacené peníze a profil hráčů, to vše podtrhuje ambice saúdské ligy být v příštích letech jednou z nejzajímavějších soutěží světa. Země se snaží prostřednictvím sportu evidentně zviditelnit. Pořádá závody Formule 1, vysoce profilované zápasy o titul mistra světa v boxu a také zakládá LIV Golf.

„Saúdská Arábie se považuje za středobod nového světového řádu a investice do sportu k tomu přispívají,“ citovala BBC Simona Chadwicka, profesora sportu a geopolitické ekonomie na Skema Business School v Paříži.

Toto vše je zároveň velkou výzvou pro evropský fotbal, aby se s odlivem hráčů vypořádal. Otazník samozřejmě visí i nad budoucností Ligy mistrů, pokud by začala přicházet o největší jména světového fotbalu.

Někteří odborníci naopak upozorňují, že se není čeho bát, a že saúdská strategie je chybná. „Je to hlavně chyba saúdskoarabského fotbalu,“ řekl nizozemskému vysílání NOS prezident UEFA Aleksander Čeferin. „Měli by investovat do akademií, přivést si vlastní trenéry a rozvíjet vlastní hráče. Systém nakupování hráčů, kteří jsou téměř na konci kariéry, není systém, který rozvíjí fotbal. Podobná chyba nastala v Číně, když všichni přivedli hráče, kteří jsou na konci kariéry. Nejde jen o peníze. Hráči chtějí vyhrávat nejvyšší soutěže. A nejvyšší soutěž je v Evropě,“ uvedl.