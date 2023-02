Skončí Raúl jako Zidane? Klubové legendy v rolích trenérů

Raúl v současnosti trénuje rezervu Bílého baletu, Real Madrid Castilla, který hraje španělskou Primera Federación, tedy třetí ligu. Vedení Realu Madrid by však rádo vidělo svou rezervu ve druhé lize – a to se stalo Raúlovým cílem.

Svou první sezonu 2019/2020 v Segunda División B, tehdy ještě ve starém formátu soutěží, začal třemi výhrami, pěti remízami a pěti porážkami, což týmu vyneslo konečné sedmé místo. V další sezoně skončili na druhém místě, což je posunulo do fáze play-off o druhou ligu. Tam se ale Raúlovi svěřenci nedostali přes Ibizu. V sezoně 2021/2022 se totiž španělské soutěže transformovaly do nového systému a v první sezoně nově vzniklé Primera División (od letošní sezony Primera Federación) obsadila Castilla desátou příčku.

Kluby: Real Madrid (1994–2010), Schalke 04 (2010–2012), Al Sadd (2012–2014), New York Cosmos (2014–2015)

Předpokládá se, že by Raúl v létě mohl usilovat o odchod do zahraničí, pokud Castilla nevybojuje postup do druhé ligy nebo mu nebude nabídnuta práce v seniorském týmu.