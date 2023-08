Slavia vychovává fotbalový klenot. Ojedinělý zjev, 16letý Marek Naskos

Miroslav Beránek, šéftrenér úseku reprezentací české fotbalové asociace, který největší fotbalový talent pro letošní rok vybíral, zvažoval ještě jedno jméno. „Ondřej Penxa,“ sahá pro změnu do sparťanské líhně, rovněž do ročníku narození 2007. „Dynamický tahový záložník, hodně zajímavý,“ předkládá stručnou charakteristiku.

Když má však zvednout ruku pro jedinou volbu, neváhá ani vteřinu. „Jednoznačně Marek Naskos,“ přemisťuje se Beránek do Edenu, kde z pozice bývalého šéftrenéra dorosteneckých kategorií (2017–2022) moc dobře práci kolegů s talentovanými mladíky zná.

Ojedinělý talent

Odborníci na fotbalovou mládež považují Naskose za ojedinělý zjev. „Herně inteligentní, až nečeský,“ tasí první slova Beránek. „Jeho technika je úžasná, není to ani klasická naše škola, spíš španělský typ,“ odkrývá jeho přednosti zkušený trenér, jenž v roce 2002 ve Švýcarsku dovedl český reprezentační tým do 21 let k titulu mistrů Evropy. „Má neuvěřitelný přehled ve hře, umí přihrát spoluhráčům do šance,“ dodává až s obdivem.

Nejde však jenom o to, co má talentovaný mladíček v nohách, ale i v hlavě. „Je úžasně odolný, na české poměry naprosto nezvykle, po stránce mentální překračuje hranice do evropské kvality,“ přidává další vzácnou vlastnost David Střihavka, jenž brousí český klenot ve slávistickém výběru do sedmnácti let.

A ve výčtu předností svého svěřence pokračuje. „Má silné obě nohy, dokáže si poradit ve složitých situacích, odhadne, kdy hru zrychlit, a kdy naopak zpomalit, má technickou střelu,“ rozebírá Střihavka. „Ale na koncovce musí ještě zapracovat,“ upozorňuje, že Naskosův vývoj ještě není zdaleka ukončený.

Ale základy tu jsou a velice slibné.

Mentálně odolný

K herním dovednostem se přidružuje Naskosova psychická odolnost, což je považováno snad za jeho největší devízu. „Vůbec mu nevadí, když je pod tlakem, naopak zápasy, které ho přinášejí, přímo vyhledává a má je rád,“ prozrazuje Střihavka. „To není u českých hráčů přirozené, je to hodně ojedinělé,“ opakuje. „Těžké zápasy zvládá dobře,“ přitakává Beránek.

Nejde ovšem jen o tlak při hře, ale celkový. Naskos je od malička považován za velkou fotbalovou naději, je neustále opečováván, až hýčkán. Snadno se mladíkovi z toho zamotá hlava, zvláště když se něco trochu v kariéře zadrhne. „Zrovna nedávno jsem to s kluky rozebíral, že všechno nemusí běžet, jak by si představovali, aby byli na to připraveni,“ odkrývá Střihavka. „Marek má však dobrou hlavu, i to by měl zvládnout,“ připomíná Beránek jeho mentální sílu, u českých fotbalistů málokdy vídanou.

U těchto odkrytých talentů už logicky mlsně krouží manažeři bohatých evropských klubů, česká scéna je podrobně zmapována především zástupci německé Bundesligy. „Na to je dostatek času, nemá cenu něco urychlovat,“ nedoporučuje Beránek změnu prostředí a nepřipravený odchod do zahraničí.

Naskos má svého agenta, jímž je zkušený Pavel Paska. „Ohlídá si ho,“ věří Střihavka manažerovi, který měl ve své stáji hráče jako Tomáš Rosický, Jan Koller, Vladimír Šmicer či Milan Baroš, nyní Tomáš Souček nebo Patrik Schick.

Slávistický odchovanec

Marek Naskos je ve Slavii od svých osmi let. Prošel všemi mládežnickými kategoriemi. V kategorii U15 obsadil třetí místo na domácím turnaji Bican Cup. Naskos je také součástí mládežnických reprezentačních výběrů.

Tak zní stručná charakteristika odchovance na oficiálním webu pražského klubu, který je proslulý péčí o žactvo a dorost, o družstva se starají nejlepší odborníci se zaměřením na talentovanou mládež. „S Markem spolupracuji asi rok a půl,“ prozrazuje trenér Střihavka, který mu dal značný prostor v I. celostátní lize dorostu do 17 let.

Foto: Seznam Zprávy Má neuvěřitelný přehled ve hře, umí přihrát spoluhráčům do šance, chválí Naskose trenér Beránek

Mezi staršími spoluhráči se Naskos neztratil. Poprvé dostal šanci v 6. kole v říjnu loňského roku proti Pardubicím (7:1), v následném duelu s Baníkem Ostrava (2:2) už nastoupil v základní sestavě. První trefu zaznamenal na jaře v 16. kole proti Karviné (5:1). Celkem nastoupil do 17 zápasů a vstřelil pět gólů. S připomenutím, že šestnácté narozeniny oslaví až koncem června.

Přes mohutný finiš a vítězství 2:1 nad odvěkým rivalem Spartou Praha v předposledním kole (vydařená odveta za podzimní porážku 0:1) se přeborníkem republiky stali mladíci z Letné, Slavia skončila na druhé příčce. Nastřílela však soupeřům úctyhodných 112 gólů. „Marek má na ofenzívě významný podíl,“ upozorňuje trenér Střihavka.

Ostatně rozvíjení herních dovedností výrazných individualit je základním zadáním pro mládežnické kategorie. Vychovat kvalitního hráče pro A mužstvo se cení víc než dílčí úspěchy a vyhrané zápasy v dorostenecké lize.

Kdo vybíral největší fotbalový talent České republiky Těžko by se hledal zasvěcenější muž, který má o české fotbalové mládeži větší přehled, než Miroslav Beránek. Růst talentovaných mladíků denně sleduje z titulu své funkce šéftrenéra úseku reprezentací FAČR, který převzal v létě loňského roku. Předtím pět let pracoval jako šéftrenér dorosteneckých reprezentací ve Slavii Praha. Při práci s mladými fotbalisty zaznamenal úspěchy i v mezinárodním měřítku. Byl trenérem českého výběru do 21 let, který na mistrovství Evropy 2002 ve Švýcarsku získal zlaté medaile, o dva roky dříve na mistrovství Evropy v této kategorii na Slovensku, kde český tým skončil stříbrný, působil jako asistent trenér Karla Brücknera. Prosadil se i u dospělých A týmů. V letech 2011–2013 vedl reprezentaci Kazachstánu a zároveň působil u nejlepšího klubu FC Astana, v ročníku 2006/2007 s klubem VSC Debrecín získal maďarský ligový titul, v roce 2008 vedl Al Wasl ve Spojených arabských emirátech. Třikrát seděl na lavičce Slavie Praha 1994-1995, 2001-2003 a 2014-2015, trénoval rovněž SK Kladno, Zbrojovku Brno a Chmel Blšany.

Lukáš Ambros se posouvá

Loni největší talent českého fotbalu hledal uznávaný odborník na mládež David Holoubek, trenér reprezentačního výběru do 18 let, jenž v roce 2016 vedl i A mužstvo Sparty. Vybral nyní devatenáctiletého záložníka Lukáše Ambrose, odchovance 1. FC Slovácka, který se přes Slavii Praha dostal do německé Bundesligy, kde v roce 2020 podepsal smlouvu s VfL Wolfsburg.

A z nastoupené cesty za zářivou kariérou nesešel, nadále se posouvá výš.

Nastupoval za výběr do 19 let, ale už také nakoukl do bundesligové šatny. „Už v zimě se připravoval s A mužstvem a teď v létě bude znovu na přípravu do kádru zařazen,“ sleduje Beránek nadějné kroky člena českého výběru do 19 let.

Ambros naplňoval své předpoklady i v reprezentačním týmu. „Jako kapitán byl jeho tahounem a podával v kvalifikaci mistrovství Evropy odpovědné výkony,“ chválí ho za odvedenou práci pro vlast. „Má vynikající levačku, je to živý a konstruktivní záložník,“ znovu Beránek připomíná jeho přednosti.