Sparta, Slavia, fotbal v TV. Deset klíčových momentů nové fotbalové sezony

Do Ligy mistrů se po letech budou mít šanci dostat dva české kluby, tedy nejen mistr sezony 2023/24, ale i vicemistr získají právo účasti v předkolech Champions League. Do Evropy po této sezoně vyšle Česko pět zástupců, o jednoho víc než nyní (o páté místo se utká vítěz prostřední skupiny a pátý tým skupiny o titul).

Předpokládá se, že ročník 2023/24 bude opět soubojem obhájce Sparty se Slavií o titul . Tyto dva kluby jsou „odskočeny“ ostatním, a to také v práci s fanouškovskou komunitou, na jejich zápasy bude podle prodaných permanentek opět chodit nejvyšší průměrná návštěva (zřejmě nad 15 tisíc diváků). V podcastu Totální sezona například šéf Slavie Jaroslav Tvrdík uvedl, že pro jeho klub je to jedna z priorit sezony (pokusit se co nejčastěji vyprodat Eden).