Ve vlaku s Italy. „Někdo se chce prát, někdo pít,“ říkají na bitky v Praze

„Ještě nejsou opilí, tak nedělají bordel. To asi až přijde víc lidí a začnou pít,“ svěřuje se mi jeden z organizátorů, který má na starosti odjezd fanoušků na stadion v Edenu speciálním vlakem. Po prokázání se lístkem jim rozdává speciální nálepky, které je opravňují k cestě.

Rázně mi vysvětluje, že bez této nálepky se ani do jednoho ze čtyř vlaků, které České dráhy kvůli zápasu vypravily, nedostanu.

Zkouším nicméně štěstí a připojuji se k první skupině, která se srocuje na okraji areálu. Na vše dohlíží policie, antikonfliktní tým i několik organizátorů z řad UEFA. „Je nás asi 2000,“ popisuje do vysílačky jeden z nich, když přicházejí poslední fanoušci ve fialových dresech.

„Nijak mě nereprezentují, ani mnoho dalších fanoušků. Často se dostávají do konfliktů s policií nebo dalšími fanoušky. Říkají, že nás reprezentují, ale já s nimi nesouhlasím. Je to krajní pravice,“ dodává Nicollo.

„Stalo se to, ale co. Všude, kam jdeme, si uděláme nějaké jméno,“ říká mi rezignovaně Gabriel, který ve Florencii pracuje jako číšník v hotelu. Jeho opodál stojící kamarád je pak ještě benevolentnější. „Někdo se chce prát, někdo chce pít. Je to normální,“ vysvětluje mi.