Gól po 13 tisících dnech a konec. Příliš krátký klokaní skok do Evropy

Nejprve se však musel vršovický tým vypravit hodně daleko, až za polární kruh, do norského města Bodø s 50 tisíci obyvateli, dle zeměpisných souřadnic ležícího na 67° 18′ 20″ severní šířky. Většina členů výpravy tak vysoko severně ještě nikdy nebyla.

Přestože šlo o drahý výlet a hodně daleký – pražský Ďolíček a norské město dělí od sebe 1913 kilometrů vzdušnou čarou –, místa ve speciálním letadle byla rychle obsazena. „Jsem hrdý na naše fanoušky, co všechno jsou schopni obětovat,“ pochválila příznivce zelenobílých klubová legenda Antonín Panenka, mistr Evropy 1976, který z pozice čestného předsedy byl účastníkem letu.

A nakonec tříbrankový příděl na cestu zpět. „Dali jsme si za cíl, abychom za týden měli postup ve vlastní moci, nebo aspoň mít zápas otevřený. To se bohužel nepovedlo,“ posteskl si defenzivní záložník Lukáš Hůlka.

Klokani se však nevzdávali, i přes nelichotivý výsledek se chtěli o postup doma porvat. Doma… nehráli v Ďolíčku, ale na sparťanském stadionu na Letné, který jim poskytl městský rival. Jiné řešení ale nebylo. I kdyby se jim podařilo přemluvit přísné oko evropské fotbalové unie UEFA a dostali souhlas hrát předkolo ve Vršovicích, což reglement by ještě umožňoval, byla by to svízel.