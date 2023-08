Pospěch: Věřím Spartě, že přes Kodaň postoupí. Ale bude to hodně těžké

Sparta začne svůj boj o Ligu mistrů ve třetím předkole proti FC Kodaň. První utkání se hraje 8. srpna v Kodani, odvetu pak hostí Letenští 15. srpna doma. Někdejší reprezentant Zdeněk Pospěch oblékal dresy obou těchto klubů.

Je podle vás FC Kodaň pro Spartu hodně nepříjemným soupeřem?

Už po losu jsem byl přesvědčený, že Kodaň proti islandskému Breiðabliku uspěje a postaví se Spartě. A po vítězství na Islandu (2:0) už to bylo jasné, trochu zběsilá odveta (6:3) to jen potvrdila. Pro Spartu bude jednoznačně těžším protivníkem, než by byl islandský tým.

Sledujete nadále, jak si vede váš bývalý dánský zaměstnavatel?

Jen tak na dálku. Kouknu na výsledky, podívám se na tabulku dánské ligy, občas si prohlédnu, kdo nastoupil. Dánská nejvyšší soutěž Superligaen je stejně jako naše teprve na začátku, má za sebou rovněž dvě kola. Kodaň vyhrála v Lyngby i ve Vejle, má plný počet šesti bodů jako Sparta. Je to ale teprve začátek, mnohem důležitější bude konec, ale ukazuje se, že bude mít opět silný tým a hrát o titul. K tomu je nutné ještě připočíst dva duely z kvalifikace Ligy mistrů, je o trochu rozehranější.

Udržujete ještě s někým z klubu ještě nějaké osobní kontakty?

Momentálně už ne, je to přece jenom přes deset let, kdy jsem za něj hrával. Všechno hrozně rychle utíká.

Získal jste s ním tři mistrovské tituly. Od té doby připojil dalších šest včetně dvou z posledních dvou ročníků. Myslíte si, že je silnější než ten váš?

Tak to se vůbec neodvážím posuzovat, ono to ani dost dobře nejde. Opakuji – uplynulo víc než deset let. Pořád však platí, že Kodaň dost spoléhá na cizince, na soupisce jich má hodně. To je pro ni běžné.

Na které byste upozornil?

Určitě pro českého fanouška je zajímavou osobností urostlý slovenský obránce Denis Vavro, který má něco za sebou i ve slovenské reprezentaci. Dále švédský útočník, obávaný střelec Jordan Larsson, vedle něj nastupuje portugalský Diogo Gonçalves. Kvalita tam je. Každý má nějaké uplatnění, je třeba dávat pozor na všechny. Ale dánský tým tradičně spoléhá na kolektiv. Hráči mají patřičné sebevědomí, jdou do zápasu s jasnou hlavou. Jdou do nich s krédem: co se může stát horšího, než že prohrajeme?

Je pro Spartu výhodou, že na její lavičce sedí dánský trenér Brian Priske?

Rozhodně. Zná mentalitu, zná prostředí, dokáže hráče na všechno dobře připravit. Nemusí někde shánět informace, využije kontakty, které má ve své vlasti.

Dánská reprezentace je hodně mezinárodně uznávaná, pravidelně se zúčastňuje vrcholných turnajů včetně mistrovství světa. Kdežto kluby jsou poněkud podceňované. Čím to?

Nejlepší hráči, stejně jako u nás, odcházejí do zahraničí, do bohatších klubů. Je pak logické, že reprezentace je výkonnostně o malinko výš a dokáže dosáhnout nějakého úspěchu. Přesto se podaří vytvořit i silný klubový tým, který se v evropské konkurenci prosadí. Dříve to z českých byla Sparta, pak Plzeň, přidala se Slavia. Z dánských to táhne Kodaň, v posledních letech se trochu přidal Midtjylland. Kodaň v uplynulém ročníku postoupila do hlavní fáze Ligy mistrů (přes turecký Trabzonspor, pozn. red.), ale tam moc neuspěla (ve skupině s Manchesterem City, Dortmundem a FC Sevilla skončila se třemi body poslední, pozn. red.). Nedají se čekat zázraky.

V ročníku 2008/2009 v Evropské lize Sparta podlehla Kodani – s vámi a Liborem Sionkem v sestavě – 0:1 a doma dokonce 0:3, což bylo pro její příznivce tehdy šok. Už čeští fanoušci poznali, že i v Dánsku mohou být silné kluby?

Všechny evropské ligy, pokud odečteme ty špičkové, se postupně vyrovnávají. A především ve Skandinávii šly hodně nahoru. Mají prostředky, aby si kluby mohly dovolit zahraniční hráče, jejich výkonnost tím narůstá. Proto očekávám, že souboje Sparty s Kodaní budou vyrovnané.

Kdyby Sparta neuspěla, mělo by se to brát jako selhání, či dokonce ostuda? Tehdy tomu tak bylo.

Nevidím sebemenší důvod. Kodaň už na mezinárodní scéně také něco dokázala, stačí znovu připomenout, že loni hrála základní skupinu Ligy mistrů. To není náhoda. Musíme uznávat její kvalitu. Tu ostatně poznáváme i u klubů z východní Evropy, které také dokážou oslovit zajímavé cizince. Najde se nějaký mecenáš, koupí se hráči a dá se vytvořit silný tým.

Hrál jste za oba kluby. Komu přejete postup?

Tento souboj je pro mě poněkud citlivý, to přiznávám. Jsem ale Čech, tak budu pochopitelně o malinko víc přát Spartě. I když mám na Kodaň nádherné vzpomínky, byla to krásná léta, třikrát jsme vyhráli titul a poměrně se nám dařilo i v Evropě.

Znamená to, že Spartě věříte?

Věřím jí. Musím, něco jsem v jejím dresu také zažil. Prošla složitějším obdobím, kdy musela skousávat zklamání, že jí to moc nevycházelo, ale teď získala po delší době zase titul. Má šikovné hráče, kteří chtějí něco dokázat, jen se obávám, aby jim nechyběly trochu zkušenosti.

Odešly dvě opory – brankář Matěj Kovář a útočník Tomáš Čvančara. Bude to mít vliv na sílu mužstva?

Samozřejmě jsou to velké a citelné ztráty na důležitých místech. Ale s tím se v české lize počítá, že nejlepší hráči půjdou za lepším angažmá. Proto musí vedení klubu umět najít náhradu.

Chystáte se do Prahy? Z vaší rodné Opavy jezdí rychlík, který nikde nestaví, jak zpíval Luděk Sobota…