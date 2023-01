Za kulisy zimní přípravy. Fotbalisté hledají formu na Maltě

Čeští hráči si podmínky vysloveně pochvalují. „Moc se mi tu líbí, vypadneme z Česka, kde bychom hráli na umělce,“ lebedí si liberecký Matěj Valenta, český reprezentant výběru do 21 let. „Tráva je nejlepší, co nás může v zimní přípravě potkat. Ať už fouká, nebo nefouká, je to super,“ připomíná jen živel, který doprovází mořské pobřeží. „Je tu sedmnáct stupňů, krásná teplota,“ souhlasí zkušený zlínský obránce Václav Procházka .