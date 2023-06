Proč zemřel Gino Mäder? Život špičkového cyklisty vyhasl po sjezdu z 2 315 metrů

„Na královské etapě 86. ročníku Tour de Suisse čekají jezdce alpské průsmyky Furka, Oberalp a Albula, bude to extrémně náročná etapa,“ popisoval trať před závodem bývalý švýcarský profesionál David Loosli. „211 kilometrů a 4700 výškových metrů, které je třeba zdolat na cestě z Fiesch do La Punt. Nejlepší vrchaře opět uvidíme v akci, ale poslední kilometry budou vyžadovat velkou dávku odvahy a vypilované sjezdařské schopnosti. Na posledních kilometrech z průsmyku Albula dolů do La Punt něco uvidíme,“ prorokoval Loosli, aniž tušil, že to nakonec skončí takovou tragédií.