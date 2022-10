Co čeká Jakuba Vránu? Program v NHL, který hokejisty tahá z maléru

Co čeká Jakuba Vránu v příštích dnech, můžete tak spíš popsat na případu jeho předchůdců než na něm samotném. V minulé sezoně do stejného programu dobrovolně vstoupili brankáři Carey Price a Connor Ingram.

Do záchranného programu vstoupil jako někdo, kdo byl do té doby vzorem pro mladé hokejisty. I Vrána jím je, jak ukazují reakce na sociálních sítích, kde mladí fanoušci vyjadřují Vránovi podporu. Ale přece jen: Price patří k absolutním hvězdám, Vrána v NHL k lepšímu průměru.

„Věci kolem nás nejsou vždy skvělé, jsou chvíle, kdy je to nahoru a dolů,“ doplnil Gallaghera další Priceův spoluhráč Jeff Petry. „Snažíte se netahat si s sebou domů problémy, které jsou na kluzišti. Moje děti vědí, co dělám, ale neznají ten tlak a věci, které přicházejí.“

Gallagher upřesnil, že toho bylo pravděpodobně mnoho, co se v Priceovi nahromadilo. „Nebylo to něco, co se jen tak najednou stalo. Myslím, že se to v něm hromadilo delší čas.“