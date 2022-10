Drsné jako hokejové peklo. Jak to chodí v podpalubí NHL

Co to tedy farma vůbec je?

Také on musel na chvíli do partnerského týmu své organizace hrát AHL (American Hockey League), v hierarchii profesionálních soutěží v Severní Americe tu druhou nejvyšší. Ligu, ve které není hlavním cílem jejich klubů vyhrát na konci sezony Calder Cup, ale pracovat co nejlépe s talentem vesměs mladých hráčů, jejichž cílem je zase v co nejkratším čase svůj tým opustit, dostat se do NHL.