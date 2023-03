Hranice hokejové extratřídy padla po 20 letech. Rekordy Davida Pastrňáka

Je to poprvé, co se Davidu Pastrňákovi povedlo překonat metu padesáti gólů. Zatím největší produktivitu měl v sezoně 2019/20, kdy dal 48 gólů a připsal si 95 bodů.

Můžete s námi odhadnout, kde se Pastrňákova rekordní bilance v základní části NHL asi nakonec zastaví. Boston Bruins odehráli 73 utkání, takže Pastrňákovi zbývá ještě devět zápasů. Zatím má bilanci 0,7 branky (1,3 body) na zápas, takže z devíti zápasů může mít klidně čtyři góly a 11 bodů – konečná bilance by tedy mohla být 55 gólů a 108 bodů. To by bylo úctyhodné.

Zatím jen dva Češi dali v základní části NHL 50 nebo víc branek. Samozřejmě tím prvním a zřejmě navždy nedostižným je Jaromír Jágr. Tomu se to podařilo dokonce třikrát a v památné sezoně 1995/96 dal za Pittsburgh Penguins dokonce 62 branek a zaznamenal rekordních 149 bodů. Connor McDavid (Edmonton Oilers) by ho mohl letos překonat, ale nic jistého ještě nemá. Mimochodem, padesátku gólů i Kanaďan překonal ve své kariéře poprvé.

Pro zařazení do celkového kontextu NHL je dobré připomenout, že v historii Boston Bruins jen dva hráči nasbírali 600 bodů rychleji než on. Byli to Bobby Orr (461 zápasů) a Ray Bourque (569). Jenže to byla jiná doba. Ten první toho dosáhl v roce 1973, druhý v roce 1987.