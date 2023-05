Němci před hokejem hajlovali a to neměli dělat. Češi získali bronz

A nakonec nevyšla ani druhá část plánu, protože Německo ve skupině nestačilo na Maďary. I ve finále byli Češi zcela suverénní, vyhráli jasně 6:0 a v okleštěném a okupovaném protektorátu z toho byla velká sláva, v Říši Češi nedostali ani gól! Žel radost to byla na dlouho poslední, víc šancí na mezinárodním fóru po dalších sedm let nepřišlo.

I tak ale hokej po válce sčítal hlavně ztráty. Ty nevratné na životech postihly i české hokejisty. V Osvětimi byl v říjnu 1944 zavražděn Karel Hartmann, předválečný držitel kompletní sbírky medailí z mistrovství Evropy a také bronzu z olympijských her 1920. A po kariéře krátce i předseda hokejového svazu. Už o dva roky dříve ve stejném táboře smrti zahynul hokejista I. ČLTK Praha Karel Robětín, mistr protektorátu z roku 1941. Oba dva byli odvlečeni nacisty kvůli svým židovským kořenům. Během pražského povstání v květnu 1945 pak zemřeli při obraně vlasti tři tehdejší vynikající ligoví hráči – obránce Libně Zdeněk Pokorný a dvojice z ligového týmu Podolí: obránce Štěpánek a brankář Vladimír Brabec. Mezi oběti války patřili i hokejisté z Troppauer EV, nejlepšího německého klubu bývalého Československa. Z povinné služby ve wehrmachtu se nevrátili Heinz, Wolf nebo Weisshuhn. Všichni by jistě raději drželi v rukou hokejky než zbraně v marné válce, z níž se k milované hře již nikdy nevrátili.

V roce 1938 do Prahy nakonec nepřijeli Nizozemci, i když to dlouho zvažovali. Jenže po zkušenosti z MS 1935, kdy během šesti zápasů nevstřelili ani gól a sami jich 34 dostali, zkrátka neměli odvahu. Ta ale rozhodně nechyběla jejich kapitánovi z roku 1935. Tím byl tehdy jistý Bram van der Stok, což je jméno, které vám asi nic neřekne. Přitom jeho příběh je naprosto strhující a byl dokonce zfilmován.

Narodil se v roce 1915 nizozemským rodičům na indonéském ostrově Sumatra, kde měl jeho otec práci u firmy Shell. Vzdělání získával na Alpském lyceu ve švýcarském městě Zuoz a tam také propadl kouzlu hokeje. Po návratu do Nizozemska pokračoval ve studiu lékařské fakulty a hrál hokej za nejlepší nizozemské celky. Ještě před válkou se rozhodl, že odejde k nizozemskému letectvu. Brzy se stal ve válce bojovým pilotem, což ovšem skončilo po kapitulaci Nizozemska. Van der Stok formoval odboj a třikrát se neúspěšně pokusil ze země utéct, na čtvrtý pokus se v roce 1941 jako černý pasažér dostal na švýcarské lodi do Skotska.

Van der Stok už rok před útěkem pomáhal budovat tři různé tunely z tábora. Jedním z nich nakonec dokázal uprchnout, ale byl to až třetí takový pokus. V noci z 24. na 25. března 1944 podniklo 76 vězňů tábora akci, která se proslavila. Většinu z uprchlých ovšem Němci pochytali a padesát z nich vzápětí popravili. Pouze tři skutečně utekli! Dva Norové se dokázali dostat až do neutrálního Švédska a právě van der Stok prošel neuvěřitelně celou západní Evropou – Polskem, Německem, Nizozemskem, Francií, až po třech měsících dorazil do Španělska! Odtud se vrátil jako jediný uprchlý z tábora zpět do boje a zúčastnil se i vylodění v Normandii. V roce 1945 se po pěti letech mohl znovu spojit s rodinou, aby zjistil, že dva z jeho bratrů byli zabiti v koncentračních táborech a jeho otce oslepilo gestapo.