Do Prahy dorazil playboy a princ. Češi na soumraku dějin úplně propadli hokeji

Pořádat šampionát v naší zemi, to býval pořádný hazard.

V roce 1912 obleva téměř zničila evropský šampionát, který se sice nakonec v Praze na Letné odehrál a Češi dokonce vyhráli, ale vzápětí byl po protestech anulován. Další odvážný pokus o pořádání mistrovství Evropy přišel v roce 1925. Hrát se mělo v Praze, jenže opět úřadovalo teplé počasí. Turnaj se nejprve měl přesunout do Tábora, následně ale hráči putovali až do Tater na Štrbské pleso, aby se nakonec po vánici dohrálo ve Starém Smokovci. Čechoslováci turnaj sice bez obdržené branky vyhráli, ale svaz finančně krvácel. Bylo jasné, že dokud v zemi nebude stadion s umělým ledem, nemá smysl další turnaje pořádat…

V Praze se na umělém ledě hrál poprvé zápas nakonec až v roce 1931, kdy už Češi měli ve vitríně šest titulů evropských šampionů a bronz z olympijských her.

Stalo se tak na provizorně otevřeném stadionu na ostrově Štvanici. V době hospodářské krize byl pak problém stadion vůbec dostavět. Už o rok později v roce 1932 se měl v Praze konat evropský šampionát, ale nakonec bylo vlastně dobře, že se to nestihlo, protože o rok později už se mohl v Praze konat poprvé šampionát světový!

A zápasy? To byla pořádná dramata! Turnaj začali Čechoslováci výhrami ve skupině s Rumunskem (8:0), Rakouskem (2:1) a Itálií (3:1). Ve čtvrtfinálové skupině už to bylo hodně těsné, ale výhry 1:0 s Polskem a Švýcarskem už zaručovaly postup do semifinále. Prohra s USA 0:6 ale znamenala, že v semifinále čekala na Československo Kanada, mistr světa na všech dosavadních turnajích.