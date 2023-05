Den, kdy se navždy změnil hokej

Do té doby světovému fóru s hokejkou neochvějně vládli Kanaďané a nic na tom neměnil ani fakt, že je zcela výjimečně překonali Američané na MS 1933, Britové (s mnoha naturalizovanými Kanaďany) na OH 1936 a Čechoslováci na MS 1949. Až 7. března 1954 dostaly ve Stockholmu „javorové listy“ jednoznačný vzkaz, že staré časy končí.

To Lotyšsko hrálo na evropském šampionátu dokonce už v roce 1932 a pak pravidelně na světových mistrovstvích až do začátku druhé světové války. Jenže ani se zkušenostmi předválečných lotyšských reprezentantů se v Sovětském svazu moc počítat nedalo. Během bojů ve 2. světové válce zemřeli Putniņš, Zilpaušs a Reinbahs. A téměř všichni ostatní byli nuceni buď před nacisty, nebo později před komunisty utéct z vlasti. Až v Kanadě zemřeli Kušķis a Jurgens, v USA Pētersons, Vedējs, Petrovskis a Roberts Bluķis (zahrál si po válce i německou ligu a hrál i v zámoří), ve Velké Británii Dāle, ve Švédsku Peagle, v Německu Skadiņš a až v daleké v Austrálii Volframs.

Rusové to tak vzali od píky. Sebrali nejlepší hráče bandy hokeje z celé země, a ti se v Moskvě začali věnovat novému sportu zcela naplno. Přestože byli posléze v rámci různých turnajů označováni tu za studenty, tu za vojáky či za dělníky, šlo tehdy vlastně o první evropské profesionály. Věnovali se prakticky výhradně hokeji a na jejich zlepšování to bylo ohromně znát.

Nový trenér reprezentace Vladimír Bouzek, jeden z několika mistrů světa ze 40. let, který unikl perzekucím, si nakonec do sestavy pro MS prosadil alespoň tři stranickými orgány původně nedoporučené „nováčky“. Českobudějovického Hajšmana, sparťana Pospíšila a zejména svého kolegu ze zlatých šampionátů a v 31 letech stále nejlepšího střelce ligy Vladimíra Zábrodského. I ten poněkud záhadně unikl procesu s hokejisty v roce 1950, ale ani on další 4 roky nesměl reprezentovat. Teď při honbě za lepšími výsledky socialistického Československa nadřazené orgány povolily. Nové útočné trio se činilo, nakonec to ale nestačilo na lepší než 4. místo za Sověty, Kanaďany a domácími Švédy. O rok později už si ale pro první medaili z MS od roku 1950 přijel československý tým i s „ideově nespolehlivým“ brankářem Hanzlem.