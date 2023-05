Rusové poraženi. A dlažební kostky na Václaváku létaly vzduchem

Když se v novinách občas píše, že někteří sportovci bojují za celý národ, je to obvykle spíš určitý druh novinářské nadsázky. V roce 1969 to během hokejového mistrovství světa platilo doslova a beze zbytku!

Hokej se tehdy stal jednoznačně symbolem československého odboje proti okupaci a cítili to tak v naší zemi úplně všichni.

Rok 1968 vypadal zprvu jako velká naděje pro celé Československo, poměry se začaly uvolňovat, náznaky svobody se víc a víc hrnuly na světlo světa. Jenže přišel 21. srpen, kdy na příkaz kremelských vládců přijely do Československa okupační tanky.

Veškeré naděje na demokratizaci společnosti tím vzaly za své, Československo se nořilo do tmy přicházející z východu. Šance porazit Sověty vojensky neexistovala, ale na sportovním poli svou pochodeň proti okupantům zvedli právě hokejisté…

Na jaře roku 1969 se mělo na počest výročí 60 let hokeje v Československu hrát mistrovství světa po 10 letech v Praze a vůbec poprvé v nedávno postavené Sportovní hale. Jenže za dané situace to pochopitelně vůbec nebylo možné. A tak se šampionát, který poprvé hrálo dvoukolově jen šest nejlepších zemí, přesunul do Švédska.