V Česku od osmi měsíců. Jak se hokejista Jaškin stal nežádoucím

Dnes, v den kdy před rokem Rusko zahájilo agresi proti Ukrajině, je 29letý hokejista Dmitrij Jaškin v Česku persona non grata.

Začalo to loni, když po vypuknutí války přestoupil z NHL do ruské ligy KHL. Teď vše vyvrcholilo kontroverzním videem jeho petrohradského klubu, na kterém sám Jaškin říká: „Gratuluji všem obráncům vlasti.“

To, že hokejový klub SKA Petrohrad teď hraje v „armádních“ dresech, není nic mimořádného. Klub je historicky propojený s armádou (ano, také s Putinovým režimem), hraje v dresech s vojenskou symbolikou v tento den každý rok. V souvislosti s agresí proti Ukrajině však dává půlminutový vzkaz hráčů věnovaný ruským ozbrojeným silám, na němž promlouvá i Jaškin, najednou úplně jiný význam.

A teď, jak je to s Dmitrijem Jaškinem, úspěšným hokejovým útočníkem. Hrál nejen v české extralize, pak v NHL a nakonec teď v KHL, ale od roku 2011 do roku 2019 i za českou juniorskou a pak dospělou reprezentaci.

Jeho česko-ruský osud určitě stojí za pozornost. Dmitrij se narodil na Sibiři v ruském Omsku do rodiny zdatného hokejového obránce. Jeho otec Alexej začínal v druholigovém Novosibirsku, ale hned další sezonu přešel do Chimiku Voskresensk na východ od Moskvy, který hrál nejvyšší sovětskou soutěž. Voskresensku se tehdy dařilo. Hned ve své první sezoně skončil otec Jaškin s týmem druhý a v té další třetí.

Po pěti sezonách pak Alexej využil možnosti a odešel do českého Vsetína (tehdy hrál ještě druhou nejvyšší soutěž). Brzy získal české občanství, oblíbil si české prostředí a významně se podílel na zlatých vsetínských časech, když s týmem pětkrát po sobě vyhrál extraligu. Stal se velkou vsetínskou oporou.

Po skončení kariéry byl šest let sportovním manažerem Vsetína a pak další čtyři roky výkonným ředitelem HC Slovan Bratislava, když slovenský tým hrál KHL. V současné době se stal šéfem druholigového hokejového týmu Sokol Krasnojarsk ve svém rodišti.

Mladý Dmitrij tak vyrůstal v dokonale smíšeném česko-ruském prostředí. Jeho otec Alexej o něm v roce 2010 řekl: „Přišel do ČR, když mu bylo osm měsíců. Hrál jsem za Vsetín, manželka s kluky se za mnou přestěhovali, chodili tady do školy, hráli hokej. Dima mluví určitě lépe česky než rusky, vždyť tu strávil celý život.“ Rodiče na něj a bratra Michaila mluvili rusky a kluci jim odpovídali česky.

Jenže brzy začaly okolnosti Jaškina od Česka spíš vzdalovat. V roce 2011 ho draftoval St. Louis Blues a za rok už poprvé nastoupil v NHL. Jenže se několik sezon pořád pohyboval na hraně farmy. A tak to po nějaké době raději vzdal a odešel do ruské KHL.

Štěstí se otočilo a Jaškin se stal velkou oporou Dynama Moskva. Vynikal, chodil na přesilovky, zažil téměř fantastické dvě sezony. I díky tomu to chtěl opět zkusit v NHL a podepsal smlouvu s Arizonou. Šel tam s velkým očekáváním, ale po 12 zápasech, kdy nedal jediný gól, si těžce poranil koleno.

Dmitrij Jaškin, napůl Čech, který už ale jedenáct let v Česku nežije, má ruskou manželku, zpěvačku Naďu, a dnes skoro celou rodinu a zázemí v Rusku. S českou reprezentací si zahrál naposledy před čtyřmi lety. Dveře do ní má zavřené, vypadá to, že trvale.