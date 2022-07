Ruský brankář mířil do Philadelphia Flyers. Doma ho zatkli kvůli vojně

Pětadvacetiletý Rus narozený ve Finsku podepsal 7. května roční smlouvu s týmem kanadsko-americké NHL Philadelphia Flyers. K přestupu mělo fakticky dojít po skončení sezóny rusko-čínské hokejové ligy KHL, v níž dovedl CSKA Moskva k vítězství v lize a zisku Gagarinova poháru. Místo toho ho však zadrželi ruští policisté v civilu a odvezli ho do armádní odvodní kanceláře v Petrohradě.

Fedotov, který je všeobecně považován za nejlepšího brankáře KHL, je obviněn z toho, že se snaží vyhnout odvodu. Byl zadržen před hokejovou arénou Kupčino v Petrohradě a byl převezen na vojenský registrační a odvodní úřad. Tam se mu udělalo špatně a musel být převezen do nemocnice, uvedl web Fontanka.

Drakonická reakce úřadů na Fedotova byla všeobecně interpretována jako odplata za to, že plánoval odejít z CSKA, klubu KHL v hlavním městě, který má úzké vazby na ruskou armádu. Jeho název v překladu znamená Ústřední sportovní klub armády.

Poté, co byl Fedotov prý s bolestmi žaludku vyvolanými stresem hospitalizován v městské nemocnici, se nyní údajně nachází v námořní základně Severomorsk. Toto bývalé arktické přístavní město je velitelstvím Severní flotily.

Zpravodajský portál Fontanka uvedl, že bude poslán spíše do ruské armády než do USA – a také by mu mohlo hrozit vězení za údajné vyhýbání se odvodu.