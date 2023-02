Je to dobrý týpek, říká o své přemožitelce fenomenální běžkyně Kratochvílová

Trvalo to 41 let, než nějaká žena dokázala zaběhnout v hale 400 metrů rychleji než fenomenální běžkyně z dob Československa Jarmila Kratochvílová.

Nizozemka Femke Bolová zvládla v Apeldoornu uběhnout hladkou čtyřstovku za 49,26 sekundy.

„Nějaký čas ji sleduji, je velmi talentovaná, ale na tenhle rekord jsem skoro zapomněla. Až mi jedna svěřenkyně o víkendu volala a připomněla mi ho. Pořád mám víc v hlavě ten svůj hlavní rekord na 800 m,“ řekla Seznam Zprávám Jarmila Kratochvílová, nyní už tedy držitelka jediného světového rekordu.

V 72 letech musíte Jarmile Kratochvílové skoro závidět, jaký život doma v Čáslavi vede. Stále má dobrou fyzickou kondici, přátele, širokou rodinu, malou tréninkovou skupinu a uměřený, normální postoj k životu. Neuslyšíte od ní stížnosti ani zatrpklost.

A atletiku stále sleduje. „Bolová už někdy před týdnem běžela čtvrtku pod 50 vteřin, to naznačovalo, že by můj rekord mohla překonat. Je takový dobrý týpek. Jsem zvědavá, co předvede v létě a zda bude preferovat víc hladkou čtvrtku, nebo překážky. Nějaký světový rekord asi bude chtít zkusit. Jen si myslím, že k rekordu na hladké trati Němky Marity Kochové (47,60 sekundy z roku 1985, pozn. red.) to bude mít ještě daleko.“

Shodujeme se také, že halové výkony ještě nemusejí stoprocentně ukazovat, jaká bude forma v létě na venkovní dráze. „Je to spíš taková indikace, že by to mohlo být dobré. Já sama v halách nikdy moc netrénovala. Bylo to jen takové zpestření. Stejně jako jsem v zimě nejezdila na Kanárské ostrovy nebo do Jižní Afriky. Podmínky jsou dnes naprosto jiné.“

Na Bolovou Jarmila Kratochvílová nijak nežárlí a rekord jí přeje. Stejně to má i se svým velkým světovým rekordem na 800 m (1:53,28 z roku 1983 v Mnichově, pozn. red.). „Nežárlím vůbec. Čas od času se narodí výjimečný člověk a ona výjimečná je. Ale nezapomeňme, že to všechno není jen o talentu a o tréninku, ale také třeba o zdraví, aby vydrželo. A ten můj velký rekord… mohl by vydržet aspoň do 26. července, kdy bude mít 40 let. Pak ať ho už někdo překoná,“ říká s úsměvem.

Jarmila Kratochvílová dnes žije v Čáslavi, kde trénuje skupinu děvčat na tratích od 200 do 800 m a těší se s nimi na jaro. Sama si jde zaběhat, ale už je to spíš prý takové klusání dvakrát třikrát týdně. Někdy se raději pustí do úklidu nebo pracuje na zahrádce.

V zimě ráda sleduje v televizi zimní sporty, lyže, běžky, ale nejraději biatlon. „Na biatlon se vždycky těším, je úžasně napínavý. Třeba teď jsem hodně sledovala šampionát v Německu. Nor Johannes Thingnes Boe je od ostatních soupeřů hodně odskočený. Biatlon je prostě po atletice moje druhá srdeční záležitost. Teď se těším, až pojedu na začátku března na Světový pohár do Nového Města na Moravě.“