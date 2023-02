Je tu Super Bowl LVII. Jediný, kdo nemůže prohrát, je matka bratrů Kelceových

Vyrostli v Ohiu, studovali University of Cincinnati a pak se vydali na dráhu hráčů NFL. Až utkání Eagles a Chiefs skončí, jeden z nich odejde už s druhým mistrovským prstenem. Jason totiž zvítězil s Philadephia Eagles v sezoně 2017, zatímco Travis s Kansas City Chiefs o dva roky později.

Jejich cesta do NFL začala v Cleveland Heights v Ohiu. O dva roky starší Jason hrál na střední škole jako running back a linebacker a dvakrát získal ocenění All-Lake Erie League. A byl také úspěšným hráčem na baryton saxofon v místním symfonickém a jazzovém orchestru. Mladší Travis hrál rozehrávače a ocenění All-Lake Erie League získal jako dospělý.

Po absolvování střední školy Jason pokračoval do Cincinnati Bearcats, kde se časem posunul do ofenzivní řady. Jako junior začínal na levém guardu a v roce 2010 se přesunul na pozici centra, kde zahájil všech 12 zápasů a připravil se na přesun do NFL. Vybrala si ho Philadelphia Eagles v šestém kole draftu NFL 2011. Dařilo se mu v tréninkovém kempu a stal se prvním nováčkem, který zahájil na pozici centra všech 16 zápasů.