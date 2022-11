Ledecká může přijít o celou sezonu. Lepší, než se vracet příliš brzy

Ledecká měla letos potvrdit výborné loňské výsledky, kdy se celkově propracovala na 3. místo ve sjezdu. Kdekdo čekal, že to ještě vylepší.

V týmu i v materiálu provedla několik zásadních změn. Odešel servisák Miloš Machytka, místo něho dostala rakouského superodborníka Guntrama Mathise. Přešla z lyží Atomic na česko-rakouskou značku Kästle. V rámci této změny materiálu dostala i novou parťačku, dvojnásobnou mistryni světa ve sjezdu Slovinku Ilku Štuhecovou.

Mohla to být zajímavá sezona se dvěma vrcholy. MS v alpském lyžování v Courchevelu–Meribelu (6–19/2) a závěrečným březnovým finišem v Andoře.

Teď dostaly všechny plány zásadní trhlinu. Nejméně půlka sezony je pryč. Tým Ledecké bude muset i na základě jejího zdravotního stavu po reoperaci v Innsbrucku minulý týden zvažovat různé varianty, jak a kdy pokračovat.

Už víme, že Ester Ledecká se určitě neobjeví na žádných závodech do konce roku. Není to tak strašné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Přijde „jen“ o 4–6 závodů v rychlostních disciplínách – 2× sjezd a SG v kanadském Lake Louise na přelomu listopadu a prosince a další 2 sjezdy a SG ve švýcarském Svatém Mořici uprostřed prosince. Mimochodem loni se jí tam moc nedařilo. Nejlépe dojela 12., nejhůře dokonce až 22. Ale v roce 2019 tam vyhrála.

Tři varianty postupu

Před českou obojživelnicí jsou teď více méně tři varianty dalšího postupu.

Zaprvé, pokusí se co nejdříve vrátit na lyže a snowboard a zachránit sezonu. Zadruhé, zkusí se připravit aspoň na únorové MS ve francouzských Třech údolích. Zatřetí, sezonu 2022/23 úplně odepíše, pořádně se vykurýruje a připraví na sezonu další.

Ve hře bude nejen zdravotní stav Ledecké. Důležité budou její pocity, to jak se bude na lyžích bez pořádné předchozí přípravy cítit. Klíčovou roli budou hrát i komplikované počty – půjde o to, aby co nejméně ztratila v pořadí nasazování do závodů. A konečně do všeho můžou zasáhnout i sponzorské smlouvy, protože sponzoři budou chtít vidět Ledeckou na svahu.

Zde jsou scénáře, které vycházejí pouze ze sportovního aspektu. Kdyby to její zdravotní stav dovolil a mohla se vrátit brzy, pojede s dobrými startovními čísly, která budou vycházet z loňské úspěšné sezony. Bude to ale dávat smysl jedině tehdy, když bude konkurenceschopná. Nemělo by smysl zachraňovat sezonu někde na hranici bodovaných míst na konci první třicítky.

Začít v polovině sezony není výhodné

Větší smysl by pak dávala pořádná příprava na MS ve Francii. Ale, podaří se i na ně dobře natrénovat? Obecně totiž začít v polovině sezony je nevýhodné, Ledecká mimo jiné ztratí pozice v žebříčkovém i startovním pořadí.

Proto se nabízí i varianta, že celou závodní sezonu 2022/23 vypustí. Pořádně se uzdravit, jakmile to půjde, začít v klidu trénovat na lyžích, pracovat na technice, dokonce odstranit některé nedostatky, na něž dosud nebyl čas, a být perfektně připravena na sezonu 2023/24.

Podobně na tom byl Ondra Bank

Podobným martýriem si v kariéře, dokonce dvakrát, prošel náš nejlepší sjezdař Ondřej Bank. Poprvé to bylo, když si v lednu 2008 zlomil nohu při sjezdu v Kitzbühelu. Před závodem na tom byl velmi dobře, ale najednou byla celá sezona pryč. Jenže rehabilitace trvala déle, než se čekalo. I další sezonu ho noha bolela a Ondra musel začátek sezony stále oddalovat.

Tehdy jeho tým zvolil konzervativní přístup. Ondra mohl trénovat na rovnějších úsecích, jezdil několik měsíců volněji a ani jednou se nepokusil do sezony naskočit.

Mělo to tehdy podle všeho pozitivní efekt. Ondra zapracoval na technice a v sezoně 2009/10 i v té následující mu najednou všechno šlo. V obřáku dojel 12., ve slalomu 15. Na ZOH ve Whistleru se několikrát pohyboval na hranici první desítky a v superkombinaci byl 7.

Podobným zlepšením po delší pauze si pak prošel po záhadném onemocnění, které si přivezl na jaře 2011 z Thajska. Pořádně se tehdy vrátil vlastně a na ZOH v Soči 2014. A ta byla pro Ondru skvělá, dojel například 5. v obřáku.