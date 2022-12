Osvobozená basketbalistka je zpět v USA. Čeká ji lékař i světelná show

Letadlo s osvobozenou basketbalovou hvězdou Brittney Grinerovou přistálo na letišti v texaském San Antonio, informovala televize CNN. Do vlasti se sportovkyně vrátila den poté, co ji propustili z ruského vězení, kde byla kvůli obvinění z pašování konopného oleje.

Grinerovou by měl v San Antoniu prohlédnout lékař, který prověří její stav po deseti měsících v ruské trestanecké kolonii, píše BBC . Shledat by se měla také se svou manželkou Cherelle, která byla přítomná v Bílém domě, když prezident Joe Biden výměnu vězňů oznámil.

Do své vlasti už se vrátil také „protějšek“ Grinerové – obchodník se zbraněmi Viktor But (o jeho významu pro Rusko jsme psali zde). „Zvládl jsem to, to je hlavní,“ řekl reportérům po přistání v Moskvě. Na letišti se přivítal se svou matkou a manželkou.