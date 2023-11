Lyžařský fenomén Shiffrinová. Rekordy, které ještě může překonat

Tak předně má nejvíc vítězství ve Světovém poháru. Po loňsku se číslo zastavilo na 88 a v Levi přidala první vítězství této sezony. Má také nejvíce výher v jedné disciplíně – 54 ve slalomu. Nejvíce výher v jedné sezoně – 17 během zimy 2018/2019. Nejvíce vyhraných prize money v jedné sezoně – minulou zimu to bylo v přepočtu 24,5 milionu korun, což je skoro o 600 000 korun víc než vítěz Světového poháru mužů Marco Odermatt.

Zde je tedy seznam položek, které by mohla Shiffrinová v nadcházejících letech resetovat.

Celkově nejvíce titulů Světového poháru. Rakušan Marcel Hirscher jich vyhrál osm, jeho krajanka Annemarie Moser-Pröllová šest. Shiffrinová má dosud pět velkých křišťálových glóbů, letos bude bojovat o další, tím by Rakušanku vyrovnala.

„To byl vždy jeden z mých největších cílů, sezonní tituly,“ řekla minulý měsíc na tiskové konferenci před Söldenem. Vzhledem k tomu, kolik je Shiffrinové let (28) a jak jezdila loni, se to nezdá být nesplnitelný úkol. Mnohem těžší už bude dohnat Hirschera.

Shiffrinová byla podobně dominantní ve slalomu, z něhož má dosud sedm titulů. Letos by tedy mohla Vonnovou dostihnout.

Tohle je určitě velmi zajímavé. Shiffrinová v minulé sezoně „resetovala“ Stenmarkův rekord ve Světovém poháru z 86 na 88. Teď to posunula na 89. Legendární Švéd však stále drží rekord v počtu umístění na stupních vítězů. Má jich 155, zatímco Shiffrinová 139, což je o 16 méně. Zdá se to hodně, ale protože Shiffrinová v minulé sezoně skončila na stupních vítězů osmnáctkrát, mohla by mít šanci na pokoření dalšího Stenmarkova rekordu.