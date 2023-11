Mazaný velký šéf koupil cyklistu z úplného dna žebříčku

Přestup Itala Gianniho Moscona do týmu Jana Hirta a Josefa Černého ukazuje myšlení velitele slavné cyklistické stáje Soudal Quick–Step Patricka Lefevera.

Belgický manažer, jeden z nejprohnanějších sportovních ředitelů, se koupí 29letého Moscona představuje zdánlivě jako člověk, kterému přeskočilo. Ale suďme nejnovější cyklistický obchod opatrně, protože zdání může hodně klamat.

Už přes dvě sezony nezajel Moscon kloudný výsledek. Přitom byl považován za mimořádně talentovaného jezdce.

Foto: Getty Images, Getty Images Gianni Moscon, černá ovce pelotonu.

Z muže, který vyhrál například Arctic Race of Norway 2016, dvě etapy na Tour of the Alps 2021, byl třetí na Lombardii 2017 a čtvrtý na Paříž–Roubaix 2021, se po zajímavých sezonách v dresu Sky a pak Ineos Grenadiers stal neviditelný domestik v týmu Astana.

Teď po skončení sezony 2023 to s ním už vypadalo opravdu bídně. Zvažoval dokonce ukončení kariéry. Jenže všechno dopadlo jinak. Pravděpodobně za dost mizerné peníze přestupuje do jednoho z historicky nejsilnějších týmů planety Soudal Quick–Step.

Velký šéf Patrick Lefevere ho tam vzal jako posledního, 27. jezdce soupisky. Vybral si jezdce, kterému věří, že dokáže ještě velké věci. „Dávám přednost někomu s charakterem než ovci, která jen pořád bečí ‚ano,“ komentoval svůj překvapivý tah.

Gianni Moscon měl pověst neuvěřitelného tahouna, ale kvůli množství incidentů v pelotonu také dost kontroverzního jezdce.

Jeho rejstřík přestupků obsahuje rasové urážky Kévina Rezy na Tour de Romandie v roce 2017, vyloučení z Tour de France 2018 za to, že mířil pěstí na Élieho Gesberta, a diskvalifikaci z Kuurne–Brusel–Kuurne 2020 za hození kola na Jense Debusschereho těsně po hromadné havárii.

Jenže Lefevere si Moscona vyhodnotil jinak. Kontroverzní šéf ukázal, že se kontroverzního jezdce nebojí. „Je na nás, abychom ho dobře vedli,“ řekl listu Nieuwsblad.

„Moscon mohl mít zkraty, ale doufám, že se poučil. Nemyslím si, že by měl člověk se vším souhlasit. Když tě někdo praští do hlavy a ty mu to nevrátíš, no dobře… Míč je teď na jeho straně, je na něm, aby dokázal, že se v něm nemýlíme. Nevěřím, že jeho potenciál zmizel. A pokud neuspějeme, bude to pro něj smůla,“ prohlásil Lefevere.

Gianni Moscon asi opravdu dělal chyby a choval se v pelotonu občas hloupě. Na druhé straně málokdy začal přestřelku bezdůvodně. „Il trattore“, česky traktor, přezdívka podle jeho dieselového motoru a schopnosti jezdit s traktorem na domácím statku ve Val di Non, spíš ukazuje na horkou hlavu kluka z vesnice než na grázla.

A Lefevere to s ním riskl. Je to možná jeden z dalších mistrovských tahů belgického lišáka. Takovým jezdců dává šéf týmu Soudal Quick–Step minimální peníze. Už několikrát takhle vytáhl někoho z bryndy do týmu (například Marka Cavendishe) a on se mu pak odvděčil skvělými výkony.

Moscon dal také ihned najevo hlubokou vděčnost. Prohlásil, že je nejšťastnějším člověkem na světě poté, co dostal šanci vzkřísit svou kariéru po dvou těžkých letech v Astaně.

„Nemohl jsem si přát lepší tým, tohle je začátek nového momentu v mé kariéře,“ liboval si Ital v rozhovoru pro list Gazzetta dello Sport. „Začínal jsem si myslet, že nemůžu najít jiný silný tým, a přemýšlel jsem o tom, že skončím nebo si dám rok pauzu.“

Nová stáj od něho očekává, že pojede důležité klasiky a možná pomůže Remcu Evenepoelovi na Tour de France. „Chci se jen vrátit k tomu nejlepšímu. Podepsal jsem smlouvu na pouhý rok. Je to nový začátek a budu součástí jednoho z nejlepších týmů v pelotonu. Když jsem byl ve Sky, Ineosu a Astaně, vždy jsem sledoval, co Quick–Step dělá, protože byli příkladem, který je třeba následovat. Vědí, jak závodit. A mám rád Remca Evenepoela, mluví na rovinu. Myslím, že je to dobrá vlastnost,“ řekl Moscon.