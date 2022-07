Mo Farah odhalil svůj skutečný příběh. Do Británie ho odvlekli, aby otročil

Britský reprezentační běžec sir Mohamed „Mo“ Farah odhalil pro BBC Documentary svůj pohnutý životní příběh. Čtyřnásobný olympijský vítěz a držitel řádu britského impéria byl jako dítě propašován do Británie bez rodičů a pod falešným jménem, píše BBC .

Jméno Mohamed Farah mu přiřkla žena, kterou dříve neznal a s níž přicestoval do Velké Británie. Jeho pravé jméno je Hussein Abdi Kahin. Farahovi rodiče v Británii nikdy nebyli – jeho matka a dva bratři žijí na rodinné farmě v mezinárodně neuznaném Somalilandu, severní části Somálska, která vyhlásila samostatnost v roce 1991.

„Většina lidí mě zná jako Moa Faraha, ale to není mé pravé jméno, není to realita. Skutečný příběh je takový, že jsem se narodil v Somalilandu severně od Somálska jako Hussein Abdi Kahin. Navzdory tomu, co jsem řekl v minulosti, moji rodiče nikdy nežili ve Spojeném království,“ říká.