Nadal vyhrál 14. French Open a stal se legendou. Ani zranění ho nezastavila

Navzdory věku a všem zdravotním problémům Nadal znovu ukázal, jak je neskutečně silný a hladový po vítězství. Nora Caspera Ruuda doslova smetl za 2 hodiny 30 minut ve třech setech 6:3, 6:3 a 6:0.

Po utkání začal Španěl francouzsky, pak přešel do angličtiny a skončil zase ve francouzštině. Pochválil Nora Ruuda, poděkoval svému týmu a rodině. Také všem organizátorům, sběračům míčků, prostě všem. „Připadám si tu díky vám jako doma,“ řekl. „Je pro mne těžké popsat mé pocity. Nevěřil jsem tomu, že tu budu v 36 letech zase na vrcholu. Pokusím se na to navázat a bojovat dál.“

Jak dlouho to bude, ale dnes nikdo neví. I během turnaje dostal mraky injekcí.

Až do třetího kola jel Španěl jak namazaný stroj a drtil své soupeře ve třech setech. Teprve ve 4. kole se s devátým nasazeným Francouzem Felixem Augerem-Alliasimem pořádně zapotil. Byla to první zkouška Nadalovy odolnosti a veterán nezklamal, vyhrál v pěti setech.

Pak přišlo klíčové čtvrtfinále s Novakem Djokovičem, mnozí už před zápasem tušili, že to bude předčasné finále. A bylo. Po čtyřhodinové úchvatné bitvě zvítězil Nadal 3:1 na sety. Možná to byl poslední, v pořadí už 59., duel dvou věčných soupeřů. Plný kvalitních výměn, zvratů a fantastických úderů.

V semifinále měl Španěl z Mallorky možná štěstí, ale to už nikdo přesně neřekne. Utkání se třetím nasazeným Němcem Alexanderem Zverevem bylo neuvěřitelně vyrovnané. Ani ne dva sety hráli tři hodiny, tedy déle, než se hrálo finále. Jenže pak přišel nešťastný moment, kdy si za stavu 6:7 a 6:6 Zverev poranil kotník a zápas musel skrečovat.

Je to malý zázrak

Nejnovější vítězství na French Open vypadá jako malý zázrak. Ještě před měsícem vůbec netušil, zda to dotáhne tak daleko. I v poslední době se potýkal s řadou zranění. „Nevím, co se může v blízké budoucnosti stát s mojí kariérou,“ řekl. Vynechal druhou polovinu loňské sezóny včetně Wimbledonu a US Open kvůli chronické bolesti levé nohy.

Nadal vyhrál dosud 92 titulů ATP ve dvouhře (včetně 37 titulů Masters). 81 po sobě jdoucích vítězství na antuce je nejdelší vítězná série na jednom povrchu v době turnajů Open.

V jeho 36 letech se tomu nechce věřit, ale Nadal byl veleúspěšný už jako teenager – jeden z nejúspěšnějších v historii ATP Tour. Před svými 20. narozeninami se dostal na 2. místo na světě a vyhrál 16 titulů, včetně prvního French Open a šesti turnajů Masters.

Světovou jedničkou se stal poprvé v roce 2008 po svém prvním velkém vítězství mimo antuku. Bylo to proti jeho druhému největšímu rivalovi, dlouholetému nejvýše postavenému Rogeru Federerovi, v historickém finále Wimbledonu. Ten rok také vyhrál zlatou olympijskou medaili ve dvouhře v Pekingu.

Poté, co ve finále US Open v roce 2010 porazil Novaka Djokoviče, se tehdy 24letý Nadal stal nejmladším mužem v době „Open turnajů“, který dosáhl na kariérní grandslam, a prvním mužem, který vyhrál tři majory na třech různých površích ve stejném roce – tzv. Surface Slam. Je jediným mužem, který dokončil kariérní grandslam a získal zlatou olympijskou medaili ve dvouhře i čtyřhře.

Jednou z jeho hlavních předností je drtivý levoruký forhend, který běžně trefuje extrémně topspinem v obtížných úhlech. Je jedním z nejlepších v prolamování podání, pravidelně se objevuje mezi lídry turnaje v procentech her na returnu, returnech a vyhraných brejcích.

Jeho epické souboje s Djokovičem a s Federerem vstoupily do dějin.

Dlouho koketoval i s fotbalem

Narodil se v Manacoru na Mallorce. Jeho otec je obchodník, majitel pojišťovny, sklářské a okenní firmy a restaurace Sa Punta. Rafael má mladší sestru Maríi Isabel. Jeho strýc, Miguel Ángel Nadal, je bývalý profesionální fotbalista, který hrál za RCD Mallorca, FC Barcelona a španělský národní tým. Rafael také odjakživa miluje fotbal a je velkým fandou Realu Madrid. Přirozený talent rozpoznal v Rafaelovi druhý strýc Toni Nadal, tenisový trenér. Ten také přivedl malého kluka k tenisu, když mu byly tři roky.

Ale dlouho nebylo úplně jasné, ke kterému sportu se kluk z Mallorky nakonec přikloní. V osmi vyhrál regionální tenisový přebor do 12 let, ale pořád byl i nadějným fotbalistou. Strýc zpozorněl a rozhodl se, že se z Rafy pokusí udělat tenistu. Zintenzivnil mu trénink a když si prostudoval Nadalův obouruční forhendový úder, povzbudil ho, aby hrál levou rukou. To mu mělo dát a také dalo přirozenou výhodu na tenisovém kurtu.

Ve 12 letech Nadal vyhrál španělské a evropské tenisové tituly ve své věkové kategorii. Ale pořád koketoval s fotbalem – to víte, Španěl. Tehdy tvrdě zasáhl Nadalův otec a donutil syna vybrat si mezi sporty i kvůli času, který šel na úkor školy. Rafa si vybral tenis a fotbal musel okamžitě skončit.

Další klíčový moment nastal, když mu bylo 14. Španělská tenisová federace chtěla Nadala přestěhovat do Barcelony, aby mohl pokračovat v tenisovém tréninku. Rodina to ale odmítla, protože se obávala, že utrpí chlapcovo vzdělání. Nadal dostal na přípravu míň peněz, ale náklady uhradil otec.

Profesionálem v patnácti

V 15 letech se stal profesionálem. V roce 2002 se na první juniorské soutěži ITF dostal do semifinále juniorské dvouhry ve Wimbledonu a pak pomohl Španělsku porazit USA ve finále Junior Davis Cupu.

V dubnu 2002 na své rodné Mallorce a ve věku 15 let a 10 měsíců vyhrál Nadal svůj první zápas ATP. Pak už to byla jedna nekonečná řada úspěchů. 2005 první grandslam French Open. 2006 až 2008 tři obhajoby, k tomu Wimbledon, olympiáda v Pekingu…

Až v roce 2014 se dobře namazaný španělský stroj zadrhnul. Přišla zranění zad a zápěstí. A v dalším roce plném nečekaných proher nadešel i konec jeho desetileté rekordní šňůry, kdy každý rok vyhrál aspoň jeden grandslam. Ale nebyl by to Nadal, aby se znovu nezvedl. V roce 2016 vyhrál „aspoň“ další olympijské zlato a od roku 2017 až do současnosti dalších osm grandslamových turnajů.

Dlouhé roky žije s Xiscou Perelló, v říjnu 2019 se vzali. O velkém milovníkovi fotbalu se také ví, že rád hraje i golf a poker. V dubnu 2014 si dokonce zahrál se světovou pokerovou hráčkou č. 1, Vanessou Selbstovou v pokerové hře v Monaku. V říjnu 2020 se pak zúčastnil golfového turnaje Balearic Golf Championship na profesionální úrovni.

Velmi slušný a skromný Španěl je i velkým filantropem, pomáhal například s vysazováním stromů v Thajsku a dal velké peníze na obnovu Mallorky po obrovských povodních v roce 2018.

Na závěr dvě zajímavosti. Navzdory tomu, že je při tenisu levák, věci v každodenním životě, jako je psaní a hraní golfu, dělá pravačkou.