Když ho vidíte hrát, nechápete, jak to dokáže. Nadalův nástupce Alcaraz

V Paříži skončil čerstvě 19letý Španěl ve čtvrtfinále, ale přesto se stal na antukovém grandslamu jedním z hlavních témat.

Svět sice vstřebává výsledek epické bitvy Nadal - Djokovič, ale o Alcarazovi se mluví jako o budoucnosti. To, co třeba předvedl ve druhém kole proti krajanovi Albertu Ramosovi-Viñolasovi nebyl vůbec nějaký konzistentní výkon. Když mu ale začalo téct do bot, Carlito přeřadil na vyšší kosmickou rychlost a nasadil údery z říše snů. Prokázal neuvěřitelně rychlé nohy a hrál fantastické rány. Při jedné z výměn pod obrovským tlakem vybral několik smečů soupeře. Nakonec se mu to vyplatilo, když Ramos-Viñolas poslední volej namířil jen do sítě. Veterána doháněl mladíček k zoufalství, publikum k šílenství.

„Cítím se, jako bych hrál doma. Cítil jsem podporu od začátku zápasu až do posledního bodu, do posledního míče,“ říkal po zápasu a sklidil další ovace. Podobné, jaké na stejném místě sklízel před 17 lety jeho krajan, Rafael Nadal.

V něčem tenhle mladík 13násobného „Krále antuky“ připomíná. Dobře, Nadal je z Malorky, Alcaraz z El Palmaru na jihu kontinentálního Španělska – vzdušnou čarou je to od sebe ale pouhých 300 km. Oba jsou stejně vysocí, extrémně fyzicky vyspělí a jako zrození pro antuku. Oba mají v sobě vášeň, na kurtu se nikdy nevzdávají a čas od času předvedou úder, nad kterým zůstává rozum stát. Mimochodem, když Nadal v roce 2005 vyhrál své první French Open v kariéře, bylo mu… 19 let.

Foto: ATP, Seznam Zprávy Carlos Alcaraz na obálce španělské edice časopisu Vanity Fair.

Sport si Carlito asi moc nevybíral, i když je stejně horlivým fanouškem fotbalového Realu Madrid jako Nadal. Jeho otec byl totiž ředitelem tenisové akademie klubu Real Sociedad de Campo de Murcia. Cestu na kurt měl tedy stejně jako jeho tři sourozenci Alvaro, Sergio a Jaime dost uhlazenou. A tak tam poprvé stál s tenisovou raketou v pravačce už ve čtyřech letech. V 15 letech, v roce 2018, se stal profesionálem. Nastoupil na akademii Juana Carlose Ferrery, kde se odrazil k nejvyšším metám. A Ferrero se brzy stal i jeho osobním trenérem.

Na ATP debutoval Alcaraz ve věku 16 let v únoru 2020 na turnaji Rio Open v Brazílii, kde obdržel divokou kartu. Hádejte, koho tam hned v prvním kole porazil? Již zmíněného Ramose-Viñolase.

Za rok a půl už měl svůj první titul ATP na Croatia Open. Potom přišlo loňské čtvrtfinále US Open a mladém Španělovi se rázem začalo mluvit. Letošek zahájil postupem do třetího kola Australian Open, kam se dostal jako nejmladší nasazený muž za více než 30 let od Američana Michaela Changa. Tenisový „div světa“ se časově shodoval s jeho focením pro obálku španělské edice Vanity Fair. O měsíc později vyhrál Rio a vzápětí se dostal do semifinále Indian Wells Masters. V dubnu vyhrál Miami Open, svůj první titul ATP 1000, čímž se zároveň stal nejmladším šampionem mužů v historii turnaje.

Ale to byl jen začátek, protože vzápětí ukázal své schopnosti na antuce. V dubnu vyhrál Barcelonu (poprvé pronikl do první desítky žebříčku ATP) a v květnu přidal triumf v Madridu. Ve čtvrtfinále tam porazil Nadala, v semifinále Djokoviče a ve finále Zvereva.

Z absolutní světové špičky tak nedokázal porazit snad jen Daniila Medveděva - prohrál s ním zatím jediný zápas ve Wimbledonu v roce 2021.

Myslím, že je nezastavitelný. Má všechny ingredience. Má vášeň. Je dostatečně pokorný, aby tvrdě pracoval. Je to dobrý chlap. Rafael Nadal

Úspěchy na kurtu už Alcaraz významně přetavuje i do svého příjmu. Za letošek jen do Roland Garros vydělal na odměnách 3,6 milionu dolarů (skoro 83 milionů korun) a za dosavadní kariéru to už je 5,5 milionu dolarů (126 milionů korun).

A je tedy Alcaraz skutečně podobný Nadalovi?

Carlitův trenér Ferrero před takovým srovnáváním varuje. Spíš spojuje hru svého svěřence s Rogerem Federerem. „Samozřejmě je těžké srovnávat (kohokoli) s Federerem, ale kdybych měl říct jedno jméno, hledám někoho, kdo je velmi agresivní a je schopen hrát velmi pestře. Roger je v těchto situacích nejlepší. Dokáže hrát na jakémkoli povrchu a může hrát jakýmkoli stylem.“

Sám Nadal podobnosti s mladým krajanem těší a připouští je. „Myslím, že je nezastavitelný. Má všechny ingredience. Má vášeň. Je dostatečně pokorný, aby tvrdě pracoval. Je to dobrý chlap,“ řekl Nadal podle sportingnews.com. „Připomíná mi časy, kdy mi bylo 17 - 18 let. Myslím, že má vášeň. Má talent a fyzickou složku… Je to fantastické pro milovníky tenisu.“

Co dělá Carlito, když není na kurtu? Rád prý hraje golf a fotbal a nově se z Paříže pochlubil i fotografií s přítelkyní Marií Gonzalez Gimenezovou, která je také z Murcie, kde hraje tenis ve stejném klubu, v jakém Alcaraz začínal.