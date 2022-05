Vítěz na pekelném kopci. Jan Hirt, věčně pochybující cyklistický zabiják

Jan Hirt nemůže být úplně normální. Málokdo ze světového pelotonu totiž může říct, že se těší na kopec Mortirolo. Od Edola 13km kopec s tisícimetrovým převýšením a 16procentními pasážemi. A pak ďábelský sjezd. Autor článku to jel a nemá na to dobré vzpomínky. Český jezdec je jednou ze vzácných výjimek. On se vždy těší. Teď už víme proč. Obávané Mortirolo přispělo k jeho největšímu triumfu v životě.

V zimě Hirt trénoval v Kolumbii. A na jednom z prvních etapáků roku na Tour of Oman pak přišel velký úspěch. Hirt vyhrál díky pořádnému zátahu v královské etapě. Nebyl to maximálně obsazený závod, ale český jezdec zvítězil o minutu před Faustem Masnadou a třetím Rui Costou. To nebyli slabí soupeři.

V kopcích má Hirt neuvěřitelnou sílu. Sice to trochu trvá, než rozhýbá své dlouhé nohy, ale pak to stojí za to. Získá 10 metrů a vy trnete hrůzou. Pak je to najednou 20, 30, ostatní odpadají a on se nezadržitelně vzdaluje. Přesně tak to bylo na cestě do Apriky.