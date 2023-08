Nové generaci českého sportu budou vládnout ženy

Pět z devíti nejnadějnějších českých sportovců jsou dívky, jak ukázal projekt Seznam Zpráv. Je to náhoda?

Sportovní talent roku Seznam Zprávy vyhlásily už podruhé. Experti v devíti druzích sportu označili jedince, kteří mají největší potenciál vyhrát třeba olympiádu nebo mistrovství světa, nebo prostě uspět na mezinárodní scéně. Pokud se predikce odborníků vyplní, potáhnou český sport v příštích letech spíše ženy.

Může to být samozřejmě dáno objektivními důvody. Ve věku okolo 14, 15 let, kam často mířil výběr Sportovního talentu roku, má řada dívek nad stejně starými hochy fyzicky navrch. „Dívky dospívají rychleji, bývají, jak se říká, napřed a až okolo 14 let se většinou začíná fyzická i mentální vyspělost chlapců a dívek vyrovnávat,“ potvrdila Seznam Zprávám dvojnásobná česká ragbistka roku, dnes manažerka rozvoje českého ženského ragby Hana Schlangerová.

S ohledem na specifika dospívání dívek a způsob přípravy vrcholových sportovců pak vlastně není nic divného na tom, že se především některé dívky už ve velmi mladém věku ukazují jako slibné až výjimečné sportovní talenty.

Foto: Martin Flousek, Seznam Zprávy Ragbistka Julie Doležilová.

Příkladem fyzicky skvěle vybavené mladé sportovkyně může být nejlepší česká ragbistka Julie Doležilová. Českou republiku už reprezentuje v kategorii dospělých, a přestože je z reprezentantek nejmladší, na mezinárodní scéně má za sebou nejvíc zápasů. Nastupuje jak v klasickém patnáctkovém, tak i v olympijském sedmičkovém ragby.

V hledáčku trenéra dospělé reprezentace je i 14letá badmintonistka Amélie Maixnerová. Ve 13 letech senzačně vybojovala bronz na mistrovství Evropy hráček do 15 let, letos na ME hráčů do 17 let svým výkonem pomohla k zisku bronzové medaile v soutěži týmů. Badmintonu stále dominují asijští hráči, ale přinejmenším pro evropskou scénu roste v Česku velká osobnost.

Patnáctiletá Laura Samsonová je mimořádným talentem z té nejmladší generace českých slečen, které už prorazily do tenisového světa. Letos ve Wimbledonu s Alenou Kovačkovou vyhrála juniorskou čtyřhru. „Teď je nejbližším cílem vyhrát grandslam v singlu. Samozřejmě zatím juniorský, ale později i ten velký,“ řekl pro Seznam Zprávy otec Laury David Samson. Turnaje ITF dospělých by Laura měla začít hrát už na podzim.

Za sestrami Fruhvirtovými, Lindou Noskovou a dalšími už přichází nová generace děvčat, která má šanci hrát tenis na nejvyšší úrovni. To je hodně dobrá zpráva. „Vloni ve své kategorii vyhrály ME a MS družstev. Jsou tam výborné hned tři, ale Laura a s ní Alenka Kovačková jsou ještě o kousek dál,“ mne si ruce sportovní ředitel tenisového svazu Jan Stočes. Česká republika prožívá v ženském tenise zlaté časy a jak potvrzuje 15letá Laura Samsonová, zdaleka ještě nemusejí být u konce.

Foto: Josef Štěpán, Seznam Zprávy Natali Anna Machytková.

Sportovkyní, které budou tleskat ženy i muži bez rozdílu, je i sjezdařka Natali Anna Machytková. Dcera elitního servismana těch nejlepších sjezdařů Miloše Machytky na jaře vyhrála slalom na prestižních žákovských závodech v italském Abetone, v obřím slalomu byla druhá. „Závody v Abetone jsou pro kategorii mladších a starších žáků významným měřítkem výkonnosti na mezinárodní úrovni. Je evidentní, že Natka má velký talent,“ potvrdil šéf trenérského vzdělávání Svazu lyžařů České republiky Jiří Matějů. Logicky se nabízí srovnání s fenomenální Šárkou Strachovou nebo aktuálně nejlepší českou sjezdařkou Ester Ledeckou. Může být ošidné, ale jisté paralely se v cestách olympijské vítězky Ledecké a supertalentované Machytkové dohledat dají. Zatím vozí starší žákyně do „Špindlu“ medaile z olympiády dětí a mládeže.

Exkurzi do světa ženského sportu v seriálu o největších sportovních talentech uzavírají sedmnáctiletá dvojčata Anna a Kateřina Pavelkovy, supernaděje českého beachvolejbalu. Předpokládá se, že navážou na úspěchy Slukové, Kolocové, Hermannové, Perušiče a Schweinera. V kategorii do 18 let sestry vloni vyhrály mistrovství Evropy, v Česku v rámci své kategorie prakticky nemají konkurenci a prosazují se i na nejkvalitnějších turnajích dospělých.

„Směřujeme to k tomu, aby vyšší Anička byla nakonec blokař, ale stále zkoušíme, aby hrály na obou stranách. Dávám jim do toho spoustu úkolů, které soupeři ani nevnímají. Proto, abych jim to ztížil, aby to neměly jednoduché,“ vysvětluje Aleš Nečesaný, který sestry v Dobřichovicích trénuje. Takové talenty český volejbal už dlouho neměl.

Češi úspěšné sportovce vozící medaile z významných světových akcí milují. Své mistry světa či olympijské vítěze jistě obdivují i Rakušané, Francouzi nebo Poláci, ale Česko je v tomto ohledu přece jen trochu výjimečné. Čím to je, by byla spíš otázka pro psychologa. Jisté je ale jedno, fanoušky zaplněné Staroměstské náměstí a „Hašek na Hrad“, to můžete zažít jenom v Česku. Kdo bude miláčkem národa za pět let? Kromě šesti talentovaných a extrémně pracovitých dívek tu máme ještě pár dalších tipů.

Marku Naskosovi bylo letos v létě teprve 16 let, ale pražská Slavie už si zázrak z Kralup nad Vltavou hlídá jako ten nejcennější diamant. Vidí v něm obrovský potenciál, což redakci rád potvrdil i šéftrenér úseku reprezentací české fotbalové asociace Miroslav Beránek: „Herně inteligentní, s úžasnou technikou,“ rozplývá se respektovaný trenér a dodává: „Má neuvěřitelný přehled ve hře, umí přihrát spoluhráčům do šance.“

Naskos je od malička považován za velkou fotbalovou naději. Už roky je ve fotbalových kruzích opečováván, až hýčkán, což může mladíkovi snadno zamotat hlavu. „Marek má ale hlavu dobrou, i to by měl zvládnout,“ připomíná Beránek mentální sílu talentovaného sportovce, u českých fotbalistů málokdy vídanou.

Na kariéru Marka Naskose už dohlíží zkušený fotbalový agent Pavel Paska, který v minulosti pracoval pro hráče jako Tomáš Rosický, Jan Koller, Vladimír Šmicer či Milan Baroš a dnes jeho zkušeností využívají třeba Tomáš Souček nebo Patrik Schick. Nemusí to trvat dlouho a o český talent se budou prát evropské fotbalové kluby.

Do výběru Seznam Zpráv se na základě doporučení legendy českého hokeje Jaroslava Nedvěda dostal i plzeňský hokejista Adam Jiříček. Že už jste to jméno slyšeli? Ale pozor na záměnu, Adamův bratr David v našem výběru figuroval vloni a krátce nato zamířil jako šestý hráč draftu NHL do amerického St. Louis Blues. Adam Jiříček zatím válí v nejvyšší české hokejové soutěži, ale snad nikdo v českém hokeji nepochybuje o tom, že si s bráchou zase brzy zahraje. Kdo to chce vidět, musí sledovat dění v NHL.

Atlet Jakub Dudycha před necelým rokem suverénně ovládl osmistovku na mistrovství Evropy atletů mladších 18 let v Jeruzalémě. „Z pozice lídra tabulek nemůžete uvažovat o ničem jiném než o vítězství,“ komentoval tehdy lakonicky závod. „Já ho sleduju, je dobrý somatotyp. Musí pracovat na rychlosti, ale určitě je to jeden z mála běžců, kteří jsou opravdu perspektivní,“ řekla Seznam Zprávám bývalá vynikající půlkařka Lída Formanová. Svůj potenciál potvrdil český supertalent jen před pár dny, když se v Izraeli stal juniorským mistrem Evropy.

Globální ofenziva esportu Česko nemine