Neříkej, co jsem si zlomil! Proč hokejisté tají svá zranění a jiní ne

Proti sobě stojí tenis nebo cyklistika na jedné straně –⁠ a hokej na straně druhé. Jedni svá zranění popisují do detailu, druzí se spokojí s tajemnými větami, z nichž odtušíte málo.

V poslední době naprosto přesně informovali o tom, co jim je, tenista Rafael Nadal nebo cyklisté Tadej Pogačar a Tao Geoghegan Hart. Naopak český hokejový tým z Rigy posílal neurčité diagnózy zabalené do frází o „zranění v dolní (horní) polovině těla“.

Ve zmíněném hokeji přetrvávající mlžení kolem zdravotních potíží má pochopitelné důvody. Je to tvrdý kontaktní sport. Postižení hráči a jejich týmy nechtějí, aby se soupeř na kritická choulostivá místa mohl zaměřit a hráče tím zcela vyřadit ze hry. Týká se to nejen hokeje, ale i fotbalu, basketbalu a dalších kolektivních sportů.

Dělají to ze dvou důvodů. Zaprvé, přesnou informací o svém stavu vylučují různé spekulace a dohady. Součástí profesionálního přístupu se stala informace, jak dlouho nebudou závodit (hrát). S tím souvisí i druhý důvod. Dělají to zároveň i kvůli novinářům a tím pro sebe. Média zveřejní komplexní zprávu a dál už nemají potřebu se ptát a sportovce a lidi kolem něj rušit.

„Zpočátku to vypadalo na šest až osm týdnů rekonvalescence, teď jsme na čtrnácti. Situace není taková, jakou bychom očekávali. Všechny lékařské indikace byly dodrženy, ale nevyvíjelo se to tak, jak nám původně říkali. Ocitáme se ve složité situaci,“ uvedl Nadal.

V dnešním moderním sportu je toto vše velmi důležité, sportovci tím pracují na své image. „Nemůžu mluvit za ně, ale patrně jim jde o to, aby byli co nejvíc otevření fanouškům,“ sdělil Seznam Zprávám David Janeczek ze sportovní agentury Sportegy, která zastupuje například úspěšného kanoistu Josefa Dostála nebo plavkyni Barboru Seemanovou. „Moc dobře si totiž uvědomují, že dnešní vrcholový sport je vedle skvělých sportovních výkonů také o komunikaci s fanoušky. Tím, že například odhalí detaily z rekonvalescence a obecně zákulisí, mohou navíc dostat nové fanoušky na svou stranu. Otevřenost je rovněž férová i vůči týmovým a osobním partnerům,“ uvedl Janeczek.

Dvojnásobný šampion Tour de France je přitom kvůli zranění v komplikované situaci, aby se stačil kvalitně připravit na další ročník největšího závodu světa, který začíná už 1. července. Na jedné straně by nebylo by divu, kdyby informace o svém zdraví tajil. On ale dělá pravý opak.