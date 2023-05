Souhra nešťastných náhod. Český hokejový tým se mění v lazaret

Už to skoro vypadá na nějaký trend. Právě faul na Chlapíka v úvodním zápase se Slováky byl z kategorie nebezpečných, které končí i vážnými úrazy mozku. Ty v nedávné minulosti zastavily kariéru například Jakuba Voráčka nebo před ním Michala Rozsívala či Aleše Hemského. Ze zahraničních hvězd pak s nimi má nepříjemnou zkušenost například Sidney Crosby. Před ním otřes mozku ukončil kariéru Erica Lindrose nebo Chrise Prongera.

„Zuby jsou zuby a kůstky v obličeji jsou křehké, v hokeji se to občas stane. Ale třeba těch nebezpečných otřesů mozku spíš ubývá. Letos jsme za sezonu neměli jedinou komoci. Platí to nejen u nás, ale i v NHL,“ uvedl Karnos.

Podobný názor má i sportovní lékař Karel Martinek, který hokej a zejména NHL sleduje jako koníčka. „Jsou to spíš zranění z nasazení než z úmyslu. A tady na MS to může pramenit z přemotivovanosti. V NHL si na to teď dávají velký pozor a za likvidační fauly padají stopky na mnoho zápasů a obrovské pokuty. Protože zejména opakované otřesy mozku jsou vážné a souvislost s demencí je tam jasně daná.“