Proč je důležité mít svého Sedláka? Lídr českého týmu dostal dva dny volno

Se Sedlákem to bývalo jako na houpačce. Byly okamžiky, kdy to vypadalo na naprosto parádní kariéru. Byl vždy dobrým, až výborným hokejistou, který ale obtížně stoupal na úplně nejvyšší příčky.

Sedlákovi bylo 23 let a měl skvěle našlápnuto do nejlepší ligy světa. Svými výkony si řekl o novou roční smlouvu s Columbusem. Jenže ty tři sezony u „modrokabátníků“ po pravdě za moc nestály. Nedostal příležitost, jakou si zasloužil? Možná. Nebo ne takovou, jakou chtěl. V Americe si ho zaškatulkovali do defenzivních lajn. I když v Columbusu odehrál 164 utkání, ve své nejlepší sezoně, té první, vybojoval pouhých 13 bodů. Pak už to bylo jen horší a horší.

Mezitím všichni tři podepsali smlouvu s Dynamem, ale Sedlák si to udělal ještě trochu složitější. Před samotným začátkem sezony mu přišla nabídka z NHL, konkrétně od obhájců titulu z Colorada. Samozřejmě toho využil a začal u „lavin“ jako centr čtvrté lajny. Jenže zas to, podobně jako dřív v Columbusu, nedopadlo podle jeho představ. Odehrál jen tři zápasy, než byl následně nabídnut jiným týmům.

Vytáhla si ho Philadelphia Flyers, která ho zařadila do takzvané „checking lajny“, která v NHL plní hlavně defenzivní úkoly. Sedlák si nevedl vůbec špatně, když získal osm bodů ve 27 utkáních. Jenže na ledě netrávil tolik času, kolik by chtěl. A tak – přestože si zajistil v sestavě Flyers místo – se po Vánocích rozhodl zámořské angažmá ukončit.

To vytušíte už z jeho hry. Energický, rychlý, nenechá žádnou situaci být. Útočí, vrací se, z minima vydře maximum. Ale je také emotivní, na to někdy pozor, protože příliš emocí může týmu uškodit. Zároveň ho však zdobí skromnost. Není žádná primadona.

„Jasně, jsem rád za body, že mi padají. Ale nepřeceňoval bych je. Jsou to jen první zápasy, radši se budu soustředit na svoje výkony. Myslím si, že můžu zahrát lépe,“ citoval ho po utkání s Kazachstánem Hokej.cz. „Nepůjde to samo, ani proti outsiderům nejde hrát až do prázdné brány. Jsem nakonec rád, že jsme to zvládli bez nějakých větších nervů, jenže ta druhá třetina byla velkým varováním do dalších zápasů… Dělali jsme spoustu zbytečných a složitých věcí.“