„Hanba celému světu!“ Co (ne)píší v Rusku o hokejovém šampionátu

Dá to trochu práce, pokud si chce čtenář na stránkách ruských oficiálních médií přečíst, co se právě odehrává na hokejovém mistrovství v Rize a v Tampere. Na šampionátu, o jehož pořadatelství Rusové přišli v důsledku války, kterou loni v únoru za podpory běloruského režimu rozpoutali na Ukrajině. Reprezentace Ruska ani Běloruska se MS neúčastní; ve stejné době si tedy země pořádají vlastní truc mistrovství (detailněji zde).

A zatímco referáty o zápasech sborné na pseudošampionátu na titulní strany nejsledovanějších webů proniknou, výsledky z finského Tampere a lotyšské Rigy se schovávají uvnitř stránek, pokud vůbec.

Tak například státem plně kontrolovaná agentura TASS v pondělí večer v rubrice Sport informovala, že NHL podepsala smlouvu s ruským brankářem Vjačeslavem Peksou a že Spartak zveřejnil plány na modernizaci domovského stadionu. O prohře Čechů s Lotyši vyšla jen stručná zpráva s výsledky. A dovětkem, že se soutěž nepořádá v Petrohradě „kvůli událostem na Ukrajině. Reprezentace Ruska a Běloruska na turnaji chybí kvůli sankcím Mezinárodní hokejové federace (IIHF).“

Pokud se podíváme, co má RIA Novosti, i její zprávy o zápasech jsou kraťoučkým výčtem toho, kdo s kým hrál, kdo skóroval, jak zápas dopadl a kdo vede danou skupinu. I dovětek je podobný: „Mistrovství světa skončí 28. května. Původně měl turnaj hostit Petrohrad, ale IIHF zbavila Rusko práva soutěž pořádat. Ruská reprezentace druhým rokem chybí na mistrovství světa.“

Foto: Repro: Seznam Zprávy Otisk sportovní stránky státem plně ovládané agentury RIA Novosti v pondělí večer (strojový překlad).

Známá propagandistická televize Zvezda na svém webu nemá o hokeji nic. Ale najdete tu třeba zprávu o tom, že Putinův mluvčí Dmitrij Peskov nesouhlasí s vyřazením ruských sportovců ze soutěží. „Považujeme za naprosto nesprávné podmiňovat účast na mezinárodních závodech nějakými politickými požadavky na sportovce. Věříme, že by měli mít právo účastnit se soutěží, bránit svou sportovní čest a sportovní čest své země,“ cituje jej Zvezda.

Tu už ovšem na stránkách sportovních kanálů brání různé osobnosti ruského sportu. Shodují se, že bez Ruska nestojí hokej za nic a nemá smysl dění na severu Evropy věnovat zbytečnou pozornost.

Není to plnohodnotný šampionát

Hned několik takových výroků najdete na jednom z předních sportovních webů, na stránkách Sport-Express.ru.

„Nemám v plánu dívat se na MS v ledním hokeji,“ cituje web jednu z hokejových legend, člena Triple Gold Clubu (sdružuje vítěze všech tří hlavních trofejí – Stanley Cupu, olympijských her a mistrovství světa) Valerije Kamenského. „Vzhledem k tomu, že ruský tým nehraje, nemám o turnaj zájem. Obecně toto mistrovství nepovažuji za plnohodnotné, protože se ho neúčastní národní týmy Ruska a Běloruska.“

Podobně v jiném textu promluvil dvojnásobný olympijský vítěz v biatlonu Dmitrij Vasiljev.

„Hokejové mistrovství světa jsem vždy sledoval, od prvního do posledního zápasu jsem fandil našemu týmu. Ale mistrovství světa bez účasti Ruska mě vůbec nezajímá. Nezajímá mě žádná soutěž bez účasti Ruska, zejména ne ta, ve které by náš tým byl jedním z favoritů,“ prohlásil.

K tématu Mistrovství světa se podruhé za sebou hraje bez ruské reprezentace, ta nepřijede ani napřesrok do Prahy. Tamní Kontinentální hokejová liga na pohádkové peníze ale dál láká nejen české hokejisty. Rusové si založili vlastní hokejový šampionát

Zaspekuloval pak o formě, kterou sborná má; zda by to stačilo na medaile. „U zlatých medailí je potřeba i faktor štěstí. Byl by to velký boj proti všem těm nenávistníkům vůči Rusku.“

O tom, že nebude komu fandit, je přesvědčen i známý televizní komentátor a někdejší manažer hned několika ruských hokejových klubů Leonid Vaisfeld. „O turnaj nemám zájem ze dvou důvodů. Zaprvé – kvůli absenci ruského národního týmu není komu fandit. Zadruhé – nebudou tam žádní hráči, kteří by stáli za pozornost. Kromě toho si nemyslím, že by šampionát ukázal nějakou vysokou úroveň hokeje. Především kvůli tomu, že tam nejsou žádní ruští hráči. A favoritem je, jako na všech světových šampionátech, Kanada,“ citoval Vaisfelda portál Vprognoze.ru.

Kanál Sport24.ru přinesl pohled bývalého hlavního trenéra ruské reprezentace Vjačeslava Bykova. „Samozřejmě že bez ruského týmu tento šampionát ztratil na velkoleposti. Rusko vždy přináší všem hokejovým fanouškům silné emoce,“ myslí si. Sám měl v plánu podívat se pouze na finálové zápasy, aby viděl případný „vývoj hokeje“.

To hlavní trenér CSKA Moskva Sergej Fjodorov se nebude dívat vůbec, a pokud by potřeboval nějaké informace, nechá si je dohledat. „Já světový šampionát sledovat nebudu. Jak oni nám, tak my jim. Rusko tam není,“ citovala jej RIA Novosti.

Foto: Repro: Seznam Zprávy Trenér Bykov a jeho pohled na stránkách Sport24.ru (strojový překlad).

Jenom Kubalík? Pche

Pokud se oprostíme od citací známých osobností, i redakční texty se nesou v podobném duchu. Tedy – ve výčtu toho, co všechno je špatně.

Ještě před začátkem šampionátu vyšel na webu Sport-Express referát novináře Michaila Zislise, který se sugestivně ptal, kdo vůbec takové mistrovství potřebuje. „IIHF bude mít velký problém přilákat diváky a sponzory,“ předjímal Zislis. Při pohledu na soupisky jednotlivých zemí usoudil, že to zvenčí vypadá, že se bude hrát mírně vylepšená verze „nudného“ Euro Hockey Tour. „To není škodolibost kvůli neúčasti ruského týmu. Jde o něco jiného. Na soupiskách nejsou téměř žádní hráči zvučných jmen. Za velkou hvězdu lze označit jen jednoho člověka – Mikka Rantanena, finského střelce Colorada.“

Dále v článku popisuje, jak velkou ztrátou je neúčast sborné – bez ní považuje MS za ztracené. „V posledních patnácti letech to byla ruská reprezentace, která na turnaje téměř vždy přivezla silné sestavy a hvězdné hráče. (…) Účast mezinárodně uznávaných ruských hokejistů, počínaje Ovečkinem, pozvedla prestiž turnaje do obrovských výšin. Důsledkem byl trvalý zájem sponzorů, rostla návštěvnost, sledovanost…“

Zislis připomíná, jak prezident Ruské hokejové federace Vladislav Treťjak, bývalý vynikající brankář, dokázal přivést na led ty nejlepší. „Své týmy musíte milovat celým srdcem bez ohledu na to, kdo za ně hraje. Ale pokud jsou hlavními hvězdami Švédska a České republiky jejich neúspěšní útočníci ze základní části NHL Raymond a Kubalík, jde prestiž mistrovství světa do kytek. Koho to může nalákat?“

Z historie Rok 1961 nevěstil pro československou reprezentaci nic dobrého. V posledních letech se na světovém fóru Čechoslovákům příliš nedařilo. Na sovětské roboty nestačili, lepší byly i kanadské výběry, které začala kolébka hokeje skládat z nejlepších amatérů a reamaterizovaných profesionálů, a pokořit československé výběry dokázali často i Švédové či Američané. A do toho vstoupily ještě další nečekané domácí problémy… Trenér hokejistů zahynul pod koly náklaďáku. Tým poprvé porazil ruskou mašinu

Hanba celému světu

Web kanálu Sport24 rozebírá špatnou kvalitu ledu v článku s titulkem „Hanba celému světu! MS odebrané Rusku získalo Finsko a v aréně je ledová katastrofa za 120 milionů eur“.

Autor textu Maxim Zamjatin rozebírá, jak se (na Finsko nezvykle vysoké) teploty kolem 23 stupňů Celsia podepsaly na hře. I když i v Lotyšsku je podobně teplo, „podivné problémy“ se týkají jen Tampere a její ultramoderní Nokia Areny, píše. „Led je měkký, uvolněný a hokejistům přináší spoustu potíží,“ píše. A připomíná, že kvalita ledu je dlouhodobým nedostatkem arén, v nichž se šampionáty pořádají. „V roce 2017 byl turnaj, který se konal v obrovské Lanxess Areně v Kolíně nad Rýnem, zaplaven množstvím stížností. Pořadatelé museli dokonce doplňovat led, což zpozdilo některá utkání. ‚Kvalita ledu neodpovídá úrovni turnaje,‘ poznamenal tehdy Oleg Znarok , který vedl ruský tým. Organizační výbor problém veřejně nepřiznal,“ vzpomíná Zamjatin.

Historických ohlédnutí najdete na sportovních webech povícero.

Nejnavštěvovanější sportovní web v Rusku Sportbox.ru například připomíná, jaké příkoří se Rusku stalo na dorosteneckém šampionátu v roce 2020. „Hokej je zaslouženě považován za hru skutečných mužů. V realitě se však ne všichni hráči vyznačují důstojným chováním, pokud zápas nevyjde. Kapitán kanadského týmu projevil nehoráznou neúctu k Rusku, když si po drtivé porážce nesundal helmu,“ stojí v textu s titulkem „Kanaďan poplival ruskou hymnu“.

O ruské vlajce je i jiný článek stejného webu s expresivním titulkem „Pobaltští šmejdi. Ruská vlajka ponížená na Světovém šampionátu v hokeji“.