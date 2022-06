Detaily o přestupu roku. Ledecká mění lyže, získala ji česko-rakouská značka

Ve světě sportovního vybavení je to podobná bomba, jako kdyby atletka Zuzana Hejnová přešla v době své největší slávy od treter Nike na české Botasky.

Ester Ledecká, největší hvězda českého lyžování, končí u Atomiku a přechází k česko-rakouské značce Kästle. Informaci, s níž přišly deníky sport.cz a blesk.cz, Seznam Zprávám potvrdily zdroje z okolí týmu Ester Ledecké. Firmy oficiálně ale dosud tento „přestup roku“ nekomentovaly.

V posledních týdnech se toho dělo kolem Ester až až. Skončil její servisman Miloš Machytka a odešel ke špičkové Rakušance Katharině Liensbergerové. Pak u týmu překvapivě skončila agentura Sportinvest a končí zřejmě i fyzioterapeut Lešák. Ledecká obměňuje tým.

Konec u Atomiku a přechod na Kästle má svoji logiku. Tuto kdysi slavnou rakouskou značku před pár lety koupil český miliardář a nadšený lyžař Tomáš Němec. Pro Rakušany to byla dobrá příležitost, jak rozšířit byznys.

Ester nám udělala čáru přes rozpočet, když vyhrála v Koreji zlato i v SG. Měla vyhrát na snowboardu a až příští olympiádu měla vyhrát lyže, ale už na mých lyžích. Prostě byla rychlejší a my jsme občas pomalí. Dnes je světová megastar… Věříme, že přijdeme s technikou, která bude natolik zajímavá pro závodníky, že na tom budou rádi závodit… Ale když je dělá hlavní inženýr firmy Kästle Rainer Nachbaur, který dělal lyže pro Aamodta, Zurbriggena… To se nezapomíná. Tomáš Němec

Sám Němec na dotaz Seznam Zpráv přestup Ledecké před pár dny nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. „Naše lyže testovalo víc závodníků, a jakmile s někým podepíšeme smlouvu, budeme o tom rádi lyžařskou veřejnost informovat. Samozřejmě bychom byli nadšeni z Ester na našich skvělých lyžích,“ odpověděl na dotaz našeho deníku.

Ledeckou podle našich informací „přeplatil“. Sport.cz uvádí, že dostala nabídku 9 milionů korun ročně, což je částka, které nechtěl Atomic konkurovat.

Před měsícem navíc přestoupila ke Kästlím slovinská mistryně světa ve sjezdu Ilka Štuhecová. Už to byla překvapivá zpráva. Ester by nemohla být v rychlostním týmu Kästle sama. Se Štuhecovou se dobře zná a už s ní i trénovala. Vytvoří dobrou dvojku, kde zkušená Slovinka by mohla být Ledecké i výbornou mentorkou.

Už před třemi lety bylo jasné, že Tomáš Němec chce za každou cenu s Kästlemi do světového poháru. „Určitě tam chci jednou být a s Kästlemi nakonec všechny porazit,“ řekl v roce 2018 autorovi tohoto článku, tehdy pro časopis Premium Ski.

Začalo to pozvolna, nejprve se Kästle objevily ve světovém poháru v točivých disciplínách. Původně díky skvělým „voarlberským“ vazbám (sjezdový program firmy sídlí v nejzápadnější rakouské zemi v Hohenems) na ně měla přejít již zmíněná špičková Rakušanka z Vorarlberska Liensbergerová. Proti tomu se ale postavil rakouský svaz, a tak se na Kästlích poprvé ve světovém poháru 2019/2020 objevila Nizozemka s českými kořeny Adriana Jelinkova.

V další sezoně 2020/2021 na Kästle přestoupili Rakušan Mathias Graf a Švýcar Cédric Noger. V sezoně 2021/2022 se připojila Britka Alex Tilleyová nebo Izrelec Barnabasz Szollos a od příští sezony jsou už oficiálně potvrzeny Štuhecová a také výborná česká slalomářka slovenského původu Martina Dubovská.

Až dosud Kästle paběrkovaly a získaly ve světovém poháru jen pár bodů díky Tilleyové a Nogerovi. Na olympiádě v Pekingu ale Szollos dojel v kombinaci šestý a na sjezdových lyžích zajel stejný čas jako favorit Alexis Pinturault. Právě jeho výkon byl předzvěstí, že Kästle udělaly zřejmě i slušné lyže na rychlostní disciplíny.

„Není to žádná náhoda, neděláme to narychlo, plánujeme to už delší dobu,“ řekl před pár dny Seznam Zprávám Rainer Nachbaur, hlavní vývojář sjezdového programu Kästle v rakouském Hohenems. Velký expert na stavbu lyží pamatuje ještě dávnou slávu Kästlí. Sám dělal závodní speciály ještě pro Kjetila Andreho Aamodta nebo Pirmina Zurbriggena.

První „nové“ Kästle na klouzavé disciplíny se objevily na soustředění v Chile v létě 2018. „Dopadlo to dobře, všichni jsme byli spokojení. Testoval je tam Ondra Bank, občas se na nich svezl i Kryštof Krýzl, já… Samozřejmě v klouzavých disciplínách v alpském lyžování není asi nikde menší konkurence než v děvčatech. To je jedna z variant, jak jít do světového poháru,“ řekl tehdy Tomáš Němec a nastínil i strategii, jak co nejdříve uspět.

Kästle od padesátých do osmdesátých let získaly 132 medailí z olympiád a světového poháru. Závodily na nich takové hvězdy jako Toni Sailer, sestry Eppleovy, Pirmin Zurbriggen… Objevovaly se výjimečně i v československých sportovních obchodech před sametovou revolucí. Bývalou slávu pak obnovily v novém tisíciletí.

„Pro lyžařskou značku je důležité být vidět na vrcholných sportovních akcích. Proto se Tomáš Němec a Rainer Nachbaur letos setkali s mnoha závodníky při finále světového poháru v Courchevalu. A pozvali je na jarní testování lyží,“ řekl Alex Lotschak, ředitel Kästle v Rakousku. Tam také domluvili Slovinku. „Štuhecová přijela, jezdila bez branek, hlavně pro pocit. Na lyžích se cítila dobře, zapůsobilo na ni i zázemí, možnosti servisu a nakonec souhlasila.“

V dramatické změně materiálu hodně zafungovala osobnost vývojáře Nachbaura. Závodníci ho znají a dobře vědí, že umí „ušít“ materiál sjezdařům na míru. Věří mu, protože jim umí naslouchat. Štuhecové se to líbilo, a proto se domluvili.