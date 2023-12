Smrtelně jedovatý had na kurtu přerušil tenisový turnaj v Austrálii

Thiemův zápas proti Australanovi Jamesi McCabeovi byl v sobotu na 40 minut přerušen. Na kurt se totiž připlazil had. Fanoušci si ho všimli v blízkosti elektrických drátů u kurtu. Rozhodčí zavolali ochranku a přerušili hru, informuje deník The Guardian. McCabe v ten moment ukončil první set poměrem 6:2.

„Zvířata mám opravdu rád, zejména ta exotická. Ale říkali, že je to opravdu jedovatý had a byl blízko dětí, takže to byla opravdu nebezpečná situace. Je to něco, co se mi ještě nikdy nestalo a na co určitě nikdy nezapomenu,“ řekl Thiem.