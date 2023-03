Stop fluorovým lyžařským voskům. Fungují skvěle, ale škodí zdraví

Mezinárodní lyžařská federace (FIS) tento týden oznámila, že na začátku nadcházející zimní sezóny 2023/2024 bude plně zaveden zákaz fluor-karbonových vosků.

FIS zakazuje tyto produkty používané při přípravě lyží kvůli zdravotním rizikům a ochraně životního prostředí. Ve spolupráci s firmou Bruker, předním výrobcem vysoce výkonných vědeckých přístrojů – spektrometrů, a s Mezinárodní biatlonovou unií (IBU) byla vyvinuta účinná a přesná testovací metoda.

Lyžařská federace bude provádět testování na vrcholných akcích, včetně mistrovství světa FIS v lyžování, soutěžích Světového poháru a dalších významných závodech, jako je mistrovství světa juniorů v lyžování, aby zajistila, že vosk na lyžích už nebude obsahovat fluor. Testování ale začne i na akcích nižší úrovně pod hlavičkou FIS, jen bude prováděno namátkově.

FIS uplynulou zimu strávila rozsáhlým testováním zařízení a školením úředníků, kteří ho budou provádět, aby byly zajištěny spolehlivé výsledky.

„Nyní můžeme plně uvést do praxe zákaz fluorových vosků na našich hlavních soutěžích,“ řekl viceprezident FIS Roman Kumpošt, který na projektu úzce spolupracoval. „Jedná se o klíčový krok k minimalizaci dopadu nepříznivých účinků na zdraví a životní prostředí.“

Kontroverze kolem fluor-karbonových vosků má dlouhou historii. Někomu může připadnout, že to celé je jen výmysl ekologů, kteří chtějí zkomplikovat něco, co dobře funguje. A že fluor-karbonové vosky v lyžařských sportech fungovaly skvěle, je nesporné.

Jenomže škodlivost fluorových sloučenin byla prokázána a nejedná se o žádnou banalitu.

Jak z hororu

„Fluor-karbonové vosky s dlouhým řetězcem označované C8 se přirozeně nerozkládají. Lidské tělo je vůbec neumí vyloučit, jsou nezničitelné,“ zdůraznil zástupce mimo jiné voskařské značky Swix v Česku Jan Weisshäutel pro Seznam Zprávy. „Pak jsou i vosky C6, ty se z lidského těla sice dostanou, ale zůstávají v přírodě, takže lidé a zvířata se toho stejně nakonec nezbaví. Takže C6 neřeší problém, a proto Swix s fluorem skončil definitivně.“

Vědci se obávají, že tyto sloučeniny fluoru nepříznivě ovlivňují například nervovou soustavu, způsobují kardiovaskulární onemocnění, poškození jater, hormonální poruchy a jsou karcinogenní.

Fluor-karbonový vosk byl poprvé představen lyžařskému světu před více než třemi desetiletími. Od té doby byl dlouho považován za zázračný produkt, který bezkonkurenčně zrychluje závodníky jak v alpských, tak klasických lyžařských disciplínách, stejně jako biatlonisty. Právě v běhu na lyžích a biatlonu byl však jeho vliv nejmarkantnější.

Proč? Při správné aplikaci fluor-karbonový vosk v podstatě vytváří bariéru odpuzující vlhkost a nečistoty mezi skluznicí a sněhem, snižuje tření a zvyšuje rychlost. Účinky fluorových vosků jsou nejlépe vidět na sněhu s vysokým obsahem vlhkosti.

Problém s přesnou kontrolou

O jejich zákazu rozhodla FIS už v listopadu 2019. Jenže neexistovala účinná technologie, jak jejich použití přesně kontrolovat. Laicky řečeno kontrolní přístroj nebyl zcela přesný. To se teď změnilo. Nakonec se vše podařilo ve spolupráci mezi firmou Bruker, IBU a FIS. Bruker už publikovala podrobnosti o přístroji i nabídky pro národní svazy. Cena závisí na požadované konfiguraci přístroje.

„Teprve nyní tedy přistupujeme k plnému testování a týká se závodů FIS, tedy akcí, o kterých unie může rozhodovat. Lyžování turistů a používání vosků, které jsou na trhu, se řídí evropskou legislativou, kde se fluorové vosky na bázi C8 již nesmí prodávat ani používat. Legislativa pro omezení dalších fluor-karbonových substancí se již připravuje. Tzn. výrobci je již nesmějí nebo v budoucnu nebudou moci dodávat do obchodů,“ uvedl pro Seznam Zprávy Kumpošt.

Některé voskařské firmy jdou s dobou a třeba norský Swix nebo konkurenční Toko (mají ale stejného majitele) už fluorové vosky nevyrábějí. Mají už téměř plně ekvivalentní nefluorové vosky. A zbývající fluor-karbonové vosky v obchodech budou časem také dobíhat.

To je ale běžný trh. Kumpošt zároveň zdůraznil, že situace v závodním lyžování je mnohem složitější. „Některé servisní týmy si dělají vlastní vývoj, tzn., přidávají do vosků vlastní aditiva, která vůbec nejsou na trhu, a proto je kontrola ze strany FIS pro závodní lyžování potřebná. Kromě toho příprava počtu lyží pro jednoho závodníka na jeden závod se u různých týmů výrazně liší a počty lyží pro jeden závod u velkých týmů jsou opravdu velké. Například finský kamion na MS v Planici teď přivezl na 1 000 párů lyží.“

Není to celé přehnané?

Často pokládanou otázkou je, zda celá kontroverze kolem fluor-karbonových vosků není přehnaná. Odborníci upozorňují, že není. Na ekologické konferenci FIS v listopadu 2019 bylo prezentováno několik studií z Norska i jiných zemí. Fluor-karbonové substance, které škodí zdraví, byly nalezeny v krvi servismanů, pokud neměli ekvivalentní ochranné masky. Násobně přitom překročily bezpečné limity. A nejen to. „Objevily se i v krvi ryb v jezerech u Sv. Mořice, kde se jezdí Engadinský maraton. FIS se po konferenci v listopadu 2019 zavázala činit příslušné kroky a zahájila tím dlouhý rozhodovací proces. Nešlo vůbec o nějaké unáhlené rozhodnutí,“ zdůraznil Kumpošt.

Tady ale musíme být přesní a upozornit na to, že fluor-karbonové vosky tvoří jen marginální oblast použití. Fluor-karbonové sloučeniny, kdysi považované za zázrak moderní chemie, jsou sloučeniny s atomy fluoru pevně vázanými na uhlíkové řetězce. Výsledkem jsou hladké molekuly s pozoruhodnou odolností, které odpuzují mastnotu a vodu. Jsou už dlouho ceněny pro svou schopnost odpuzovat vodu, zabránit přilepení věcí, což vede k širokému použití v nátěrech, u teflonového nádobí nebo vodoodpudivých oděvech.

Nejen vosky, ale i pizza krabice

„Je to dokonce v obalech na fastfoody, třeba v pizza krabicích…,“ zdůrazňuje Weisshäutel. To, co se uvolní do přírody z vosků, je tedy v porovnání s globálním „zamořením“ marginální. Proč se tedy tak přísně řeší právě vosky?

Protože nebezpečné prostě jsou a souvislost se zimními sporty je jasná. V Norsku je lyžování jako náboženství. A jedny z největších voskařských firem (Swix a Toko) jsou tam pod velkým drobnohledem. Díky velkému tlaku ze Skandinávie se vše nakonec řeší na „celosvětové“ úrovni.

I díky zmíněné tříleté prodlevě měly specializované značky na vosky určitý čas připravit se na novou situaci. Například zmíněná společnost Swix už dříve oznámila, že je naprosto připravena na lyžování bez fluoru. Swix je v tom proaktivní a hledal cesty, jak fluor-karbonové vosky zcela nahradit.

Skandinávci na to šli docela chytře. Řekli si, že nejbezpečnějším způsobem, jak zajistit, aby všichni sportovci měli pod lyžemi legální produkty, je vyvinout produkty bez fluoru, které překonají ty, jež je obsahují. To se jim částečně daří. „Není to jedna ku jedné, ale ve specifických podmínkách, když je například pod nulou a nižší vlhkost,“ uvedl Weisshäutel.

Co je nejhorší?

Ještě horší než unikání fluoru z vosků do přírody při jízdě, je podle všeho jejich působení při přípravě lyží. Už léta je všeobecně známo, že dlouhodobé vystavení výparům z fluor-karbonových vosků je škodlivé zejména v malých servisních buňkách a místnostech. Bohužel se nejedná o výjimky, jak by se mohlo laikovi zdát. Fluorové vosky používají nejen špičkové reprezentační oddíly, ale stovky a tisíce výkonnostních běžeckých, biatlonových nebo alpských týmů od Severní Ameriky přes velkou část Evropy.

S fluorovými vosky tak nepřicházejí do styku jen stovky špičkových servismanů u profesionálních týmů. Ti navíc už dnes pracují ve speciálních ventilovaných náklaďácích. Problém jsou nižší soutěže. Většina zemí v lyžařských soutěžích má stále tradiční voskové kabiny s žádnou nebo velmi špatnou ventilací. Týká se to proto i tisíců dětí a teenagerů, kteří si lyže velmi často připravují sami, někdy s pomocí rodičů.

Je dobré si představit celý proces přípravy lyží. Používají se žehličky k roztavení vrstev vosku na lyžích závodníků, poté se navoskovaný povrch zažehlí, aby přilnul, na to se nanáší urychlovací fluor-karbonový prášek a nakonec se ještě přebytečný vosk z lyže strhává „do hladka“. To vše se často děje v malých dusných místnostech nebo kabinkách, produkuje to výpary, oblaka prachu a polétavých voskových částic. Ročně až tuny toxického odpadu končí v běžných odpadkových koších.

Naštěstí se toto netýká aspoň široké lyžařské veřejnosti. Vosky s vysokým obsahem fluoru jsou pro většinu rekreačních lyžařů a snowboardistů příliš drahé a zároveň zbytečné.