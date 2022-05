Talent, jaký Česko dlouho nemělo: Budu mít medaili z olympiády. Nejlépe zlatou

Veslařským specifikem je skutečnost, že na veslování není (více méně) nikdy pozdě. I dnes, kdy se všechny sporty posouvají k stále větší profesionalizaci a úzkému zaměření na danou disciplínu, můžeme mezi medailisty významných veslařských klání nacházet borce, kteří s veslováním začínali v šestnácti, sedmnácti nebo osmnácti letech. „Je to tak. Ani to ale nic nemění na naší snaze odhalit talentované veslaře už v dorostu a následně jejich výkonnostní růst cíleně podporovat,“ říká sportovní ředitel Českého veslařského svazu Ondřej Synek.

Nad nadějnými veslaři bdí kromě oddílových trenérů až do 18 let i oči trenérů Sportovního centra mládeže. Když ale péči SCM odrostou, musí se rozhodnout, zda se chtějí i nadále veslování věnovat „na full time“. To v praxi znamená přestoupit do profesionálně fungujících veslařských oddílů, kterými jsou ASC Dukla Praha (armádní sportovní klub) v případě mužů a Olymp Praha (centrum sportu Ministerstva vnitra) v případě žen.