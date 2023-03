České tenistky jsou velmoc. Jen probít se do finále bývá problém

Řeč je samozřejmě o ženské dvouhře, protože ve čtyřhře dvojice Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková válcuje soupeřky už šest let takovým způsobem, až zůstává rozum stát. Jenže ve dvouhře to tak zářivé není.

Další je „smolařka“ Karolína Plíšková (16. ve WTA). Už devět let se drží v popředí světového ženského tenisu, ale vyhrála jen dva velké turnaje – Cincinnati 2016 a Řím 2019. Zato finálových a semifinálových účastí má dnes 31letá hráčka habaděj. Byla už ve finále US Open 2016, Wimbledonu 2021, v semifinále French Open 2017 a Australian Open 2019. Takovou úspěšnost na grandslamech má jen Kvitová. Karolína byla dokonce světovou jedničkou (2017), jenže teď čeká na velké vítězství dlouhé čtyři roky.

Právě Linda s Brendou společně s Lindou Noskovou nebo Sárou Bejlek představují dravou nastupující generaci českého ženského tenisu a obsazují přední místa v žebříčku do 19 let. Jenže tato děvčata, která měla raketově našlápnuto do nejvyšších pater, teď narazila na tvrdou zeď velmi kvalitního dospělého tenisu. Nemohlo to být jinak, jejich případný další posun vzhůru do absolutní špičky si vyžádá nějaký čas.