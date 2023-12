Poslední pokus Rafaela Nadala vrátit se na vrchol

„Bál jsem se návrat oznámit, protože je to nakonec rok bez soutěžení, k tomu operace kyčle, jejíž stav mne znepokojuje,“ řekl ve videu zveřejněném na sociálních sítích. „Myslím, že jsem připravený a věřím, že věci půjdou dobře. Už je to dlouho, takže v první řadě doufám, že znovu pocítím všechny ty nervy, tu iluzi, obavy, pochybnosti,“ uvedl Nadal.

Pokud by se mu návrat v Brisbane podařil, mohl by se slavný šampion zúčastnit i prvního majoru roku 2024 na Australian Open.

Nechce však sám na sebe vyvíjet jakýkoli tlak. „Očekávám od sebe, že nebudu nic očekávat. Chci mít schopnost nevyžadovat od sebe to, co jsem od sebe vyžadoval po celou kariéru. Jsem dnes v jiném čase, v jiné situaci a v neprozkoumaném terénu. Doufám, že dokážu nevyžadovat od sebe maximum, smířit se s tím, že věci budou na začátku velmi těžké. Dát si potřebný čas a odpustit si, když se něco nepovede.“

Na dohnání Djokoviče už to moc nevypadá. K předstižení největšího soka mu scházejí tři grandslamy. Srb měl navíc letos jednu z nejlepších sezon vůbec. Musel by se stát zázrak. Přesto má Nadal stále o co hrát. Pokud by se v Melbourne rozehrál a zdraví mu vydrželo, mohl by pomýšlet „aspoň“ na rekordní 15. vítězství na oblíbeném French Open. To se ukazuje asi jako nejschůdnější ze všech optimistických variant.