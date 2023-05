Tenisová Paříž bez Nadala a se špatným Djokovičem. Kdo tedy vyhraje?

Kvůli bizarnímu zranění nohy při útoku lupičů v jeho domě odvolal účast i Nick Kyrgios. Ne že by byl favoritem, Australan nikdy nebyl odborníkem na antuku, ale je už natolik zkušeným hráčem, že by v Paříži nebyl úplně bez šancí.

Bude to poprvé od roku 2018, kdy Djokovič zamíří na French Open, aniž by předtím vyhrál antukový titul. Ale když mluvil po prohře s Runem, nezdálo se, že by se tím moc trápil. „Vím, že vždycky můžu hrát lépe… A doufám, že se dostanu do 100% formy. To je cíl.“