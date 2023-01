Úkaz jménem Lehečka. Kde se vzal tenista, kterého čeká životní zápas

Český outsider v turnaji dávno neměl být. Ale stále je. Nejdřív vyřadil kvalitního Chorvata Bornu Čoriče, ve třetím kole 11. nasazeného Brita Norrieho. Naposledy pak dokonce 6. Kanaďana Augera – Aliassima.

Dostal se tím poprvé v životě na grandslamu do čtvrtfinále. A nebojí se před životním utkáním říct, že ví, jak má hrát na silného soupeře.

Největší český tenisový talent za poslední roky se tak stal prvním českým čtvrtfinalistou mužské dvouhry na Australian Open po Tomáši Berdychovi. Tomu se to naposledy povedlo před pěti lety.

21letý Lehečka ukázal, že dokáže být tuhým protivníkem. A jeho tažení přesně zapadá do letošního nestandardního průběhu australského grandslamu, který je pohřebištěm favoritů. Ti nejlepší buď na poslední chvíli nepřijeli kvůli zranění (Alcaraz, Kyrgios), nebo v prvních kolech nečekaně vypadali – Nadal, Medveděv, Zverev, Ruud, Tiafoe…

„Něco takového jsem nečekal,“ citovala Lehečku agentura Reuters. „Hluboko uvnitř jsme ale s týmem věděli a věřili, že mám na to, abych předváděl dobrý tenis, který mě může vynést na vyšší příčky,“ řekl.

Zas úplným nazdárkem ale není. Kariérního maxima na světovém žebříčku ATP ve dvouhře dosáhl už loni v srpnu, kdy se vyšplhal na slušné 59 místo.

Když nahlédnete do jeho životopisu, hned pochopíte, že to asi nebude náhoda. Jiří Lehečka je synem sportovců. Otec byl plavec, matka atletka. Babička hrála tenis na národní úrovni a učila tenis Jirkovu starší sestru. K tomu se Jiří vždy rád motal i kolem dalších sportů. Lyžoval na sjezdovkách i na běžkách, bruslil, jezdil na kole, běhal, plaval. Raketu vzal poprvé do ruky ve třech letech, ve čtyřech už tloukl do balonu na kurtech doma v Kněžmostu a chtěl být dobrý jako sestra. Tenis si nakonec oblíbil nejvíc a brzy vzhlížel jako k největším vzorům k Berdychovi a Štěpánkovi.

Hodně se zvedl poté, co si ho vzal pod tenisové křídlo Miloslav Hájetek z Jablonce nad Nisou. V 15 pak přišel do Prostějova, kde ho sleduje daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil a trénuje jeho syn Michal Navrátil. Od podzimu 2018 Lehečkovi pomáhá i mentální kouč Jan Mühlfeit.

Tenisové odborníky Jiří Lehečka zaujal už v juniorech. Na začátku roku 2019 si odbyl dokonce debut v Davis Cupu. Nizozemci Robinu Haasemu (tehdy 54. hráč žebříčku ATP) sice podlehl, ale zanechal velmi dobrý dojem.

V hlavní soutěži grandslamových turnajů debutoval přesně před rokem na Australian Open 2022, kde prošel tříkolovou kvalifikací poprvé v kariéře až do hlavní soutěže. V Rotterdamu pak hned v prvním kole zaskočil světovou „12“ Denise Šapovalova. Postup do semifinále mu zajistil premiérový posun do první stovky ATP. Až v boji o postup do finále podlehl Řekovi Tsitsipasovi.

Do prvního kola prošel i na dalších grandslamech, na French Open 2022, Wimbledonu i US Open. A konečně, v 21 letech se stal i prvním českým tenistou, který zasáhl do Turnaje mistrů pro hráče do 21 let, milánského Next Generation ATP Finals 2022. Až v boji o titul podlehl Američanovi Brandonu Nakashimovi.