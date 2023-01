Zázračné tenisové dítě. Fruhvirtová vystoupala zatím nejvýš v kariéře

Kdo tenisu rozumí, toho postup šikovné Češky moc nepřekvapil. Starší z tenisových sester Fruhvirtových prakticky celý rok figurovala na žebříčku světových tenistek do 18 let na prvním místě a na celkovém žebříčku WTA stoupala neustále vzhůru. V září 2022 už byla na 74. místě. Na US Open 2022 postoupila poprvé na grandslamu do druhého kola a hned poté vyhrála i první turnaj okruhu WTA - Chennai Open.