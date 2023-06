Životní šance Karolíny Muchové. Jen pozor na to zdraví

Začalo to pro malou ženskou tenisovou velmoc v jednu chvíli hodně špatně. Ze 12 děvčat šla jako jediná dál přes druhé kolo.

Třikrát se to povedlo Petře Kvitové (dvakrát vyhrála Wimbledon - 2011+2014 a jednou byla ve finále Australian Open 2019).

Dvakrát Karolíně Plíškové (jednou ve finále US Open 2016 + ve Wimbledonu 2021). Jednou pak Krejčíkové (vyhrála French Open 2021), Šafářové (finále French Open 2015) a Vondroušové (finále French Open 2019).

A ještě jeden fakt stojí za pozornost. Posledních pět let mají české hráčky grandslamovou finálovou žeň nejvyšší. Je to dané tím, že ke Kvitové a Plíškové se přidala nová generace hráček. Ty jsou často univerzálnější, a proto se jim daří i v Paříži.

Teď jde o to, aby se nová generace aspoň trochu stabilizovala. Zatím se to nikomu úplně nepodařilo. Češky často vystřelí skoro na vrchol, ale neudrží se tam. Výrazným faktorem, který to zaviní, bývají častá zranění.