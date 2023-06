Jako Roger Federer, chválí vítěznou Muchovou jiná tenisová legenda

Zatím toho 26letá hráčka moc nevyhrála. Jediný titul v singlu má z Korea Open 2019. Jenže se o ní jaksi ví, že má nepochybně na víc. Teď to znovu prokazuje a snad bude dál stoupat.

Dílčích úspěchů má ale za sebou víc. Na žebříčku WTA už byla před dvěma lety 19. To se poprvé v kariéře dostala do semifinále grandslamu – na Australian Open 2021. Mezitím už byla také dvakrát ve čtvrtfinále Wimbledonu (2019 a 2021).

A má i pár velmi slušných skalpů. Nyní v Paříži hned v prvním kole vyprovodila osmou nasazenou Řekyni Marii Sakkariovou. Už na US Open 2018 ale ve druhém kole porazila tehdejší světovou dvanáctku a dvojnásobnou šampionku majoru Garbiñe Muguruzaovou. Ve Wimbledonu 2019 zdolala při postupu do čtvrtfinále dokonce světovou trojku a favoritku Karolínu Plíškovou. Na Australian Open 2021 na cestě do semifinále vyřadila světovou jedničku a domácí favoritku Ashleigh Bartyovou.