Vezla konopný olej. Basketbalistka z USA se v Rusku přiznala k pašování drog

Americká basketbalová hvězda Brittney Grinerová se u ruského soudu přiznala k obvinění z pašování drog, píše o tom agentura Reuters . Hrozí jí až deset let vězení.

„Chci se přiznat k vině, ctihodnosti. Ale nebyl v tom žádný záměr. Nechtěla jsem porušit zákon,“ prohlásila ve čtvrtek u soudu Grinerová. Mluvila klidným hlasem anglicky, její slova pak tlumočili do ruštiny. „Chtěla bych vypovídat později. Potřebuji se připravit,“ dodala.

Právník sportovkyně Alexandr Bojkov řekl, že doufá v co nejmírnější trest. Proces má pokračovat za týden.

Americké úřady tvrdí, že basketbalistka byla zadržena neprávem a vyzývají k jejímu okamžitému propuštění. Přestože nic nenasvědčuje tomu, že by zadržení Grinerové souviselo s ruskou invazí na Ukrajinu, američtí představitelé se obávají toho, že se basketbalistka stala obětí rostoucího napětí mezi velmocemi.

To ovšem rozlítilo ruskou diplomacii. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov prohlásil, že „podobný druh korespondence nepomáhá“ a že Washington by měl přestat mluvit o jejím osudu. Výměny vězňů se Spojenými státy jsou v této době podle něj složité.

Britská stanice BBC poukazuje na to, v jak těžké situaci se Grinerová nachází, když upozorňuje, že pouze necelé jedno procento obžalovaných v Rusku bývá zproštěno viny. Podle právních expertů, na které se odkazuje americký deník The New York Times, je vysoce pravděpodobné, že bude Grinerová na konci procesu shledána vinnou.