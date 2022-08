Začala Vuelta s Rogličem, Evenepoelem i Řepou. 10 hvězd plus 1 Čech

Vuelta je vždycky jiná než předchozí Tour nebo Giro. Méně vypjatá, ne tak nervózní, má uvolněnější atmosféru, ale vždy je neskutečně těžká. Kdo ji jel, ten se na ni chce vrátit. Etapy jsou často kratší, plné strmých kopců. Vedro bývá šílené. Letos první tři etapy začaly v Nizozemsku a vše pokračuje v úterý v Baskicku.

Devět etap končí na vrcholcích, ta 15. v pohoří Sierra Nevada dokonce až ve výšce 2 512 m. Výrazně zamíchat pořadím ale může i 10. etapa – individuální časovka na 31 km.

Peloton je nabitý hvězdami a slibuje dramatické bitvy. Snad chybí jedině ještě větší zastoupení sprinterů, které tady budou čekat nepříjemné kopce.

1) Remco Evenepoel

Foto: Profimedia, Profimedia.cz Mladý belgický fenomén Remco Evenepoel.

Belgičanovi Evenepoelovi (Quick-Step Alpha Vinyl) je stále teprve 22 let, ale přesto bude na Vueltě, aspoň v její první části, nejsledovanějším jezdcem. Letos už vyhrál 14 závodů včetně velkých klasik Lutych–Bastogne–Lutych a San Sebastian. Dokáže si ale tenhle cyklistický génius kromě klasik a týdenních etapáků poradit i se třemi týdny? Jel zatím pouze jednu Grand Tour a nedokončil ji. Někteří znalci o něm pochybují. Belgický tým mu věří. Proto taky od příští sezony najal na pomoc Remcovi elitního českého vrchaře Jana Hirta. Úvodní týmovou časovku ale jeho tým dojel na třetím místě a Evenepoel má minimální ztrátu.

2) Primož Roglič

Foto: Profimedia, Profimedia.cz Trojnásobný vítěz Vuelty Slovinec Primož Roglič.

Velkým favoritem je jeden z kandidátů na vítězství letošní Tour Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma). Jenže tam mu to opět nevyšlo. Musel dokonce odstoupit, údajně kvůli zdravotním potížím po pádu. Vueltu už vyhrál třikrát za sebou, letos by to mohl dokázat počtvrté. Má k ruce silný tým, což se potvrdilo už v první etapě – týmové časovce, v níž jel Roglič výborně, a má tak na největší konkurenty náskok 13 a více vteřin. Ale… nad jeho šancemi visí otazník. Nikdo zatím neví, jak se mu podařilo po neúspěšné Tour vyladit formu.

3) Julian Alaphilippe

Foto: Profimedia, Profimedia.cz Dvojnásobný mistr světa, francouzský jezdec Julian Alaphilippe.

Nepochybně největší hvězda letošního pelotonu. Nad formou fenomenálního francouzského jezdce (Quick-Step Alpha Vinyl), dvojnásobného mistra světa v silničním závodě (2021 a 2020) se však vznášejí pochybnosti. Letos toho moc neodzávodil. Na vině byl drsný pád při sjezdu v klasice Lutych–Bastogne–Lutych, kde vjel do lesa a vletěl do stromu. Dlouho léčil polámaná žebra, zlomenou lopatku a propíchnutou plíci. Sám netuší, co to udělalo s jeho psychikou. Přiznal, že ještě nikdy tak těžký pád neměl a že ho to vyděsilo. Na Vueltě bude pomáhat Evenepoelovi, ale určitě zkusí i nějakou etapu.

4) Alejandro Valverde

Foto: Profimedia, Profimedia.cz Dvojnásobný mistr světa s dopingovým škraloupem Alejandro Valverde, který se loučí s kariérou.

42letý španělský veterán (tým Movistar) je určitě tím nejslavnějším jezdcem letošní Vuelty, na níž se loučí s nesmírně dlouhou a bohatou kariérou. Jen jednou vyhrál Grand Tour – Vueltu v roce 2009. Ale další výsledky jsou impozantní. 9× stanul na stupních vítězů celkového pořadí tří Grand Tour. Jednou vyhrál titul mistra světa, dvakrát byl druhý a čtyřikrát třetí. Čtyřikrát vyhrál monumentální klasiku Lutych–Bastogne–Lutych. Šestkrát velký týdenní etapový závod. Stínem je dopingová minulost a spojení s nechvalně známou Operación Puerto. Všechny jeho výsledky z roku 2010 byly anulovány a v dalším roce vůbec nezávodil. Přesto zůstal respektovaným a uznávaným jezdcem.

5) Chris Froome

Foto: Profimedia, Profimedia.cz Čtyřnásobný vítěz Tour de France a dvojnásobný vítěz Vuelty Brit Chris Froome.

37letého britského veterána (stáj Israel-Premier Tech) a čtyřnásobného držitele žlutého dresu musíme zmínit a hlídat, i když nepojede na celkové vítězství. Jsou pro to dva důvody. Má určitě nejlepší formu od těžkého zranění v roce 2019. V královské etapě letošní Tour na Alpe d'Huez dojel třetí a předtím, než musel odstoupit kvůli covidu, se vypracoval až na celkové šestadvacáté místo. Už mu skoro nikdo nevěřil, ale on se znovu vrací a není vyloučeno, že bude přinejmenším atakovat horské etapy. Zároveň jeho tým potřebuje dobré výsledky, aby se udržel na příští tři roky mezi TOP 18 stájemi Pro Tour. Zatím je až 20. a Froome se to určitě bude snažit zvrátit.

6) Jai Hindley

Foto: Profimedia, Profimedia.cz Letošní vítěz Gira Australan Jai Hindley.

Letos 26letý Australan z Perthu (Bora-Hansgrohe) vyhrál italské Giro. Předloni tam byl druhý. Přes rok se jinak moc neukázal. Letos už byl „jen“ pátý na Tirreno–Adriatico. Je nenápadný, ale spolehlivý. A to, jak porazil Ekvádorce Richarda Carapaze na závěrečné hoře letošního Gira, byl ohromující okamžik. Teď na Vueltě se bude nejspíš v týmu přetahovat o roli lídra s Kolumbijcem Sergiem Higuitou. Závod ale ani pro jednoho nezačal ideálně – po týmové časovce ztrácejí na vedení přes 40 sekund.

7) Richard Carapaz

Foto: Profimedia, Profimedia.cz Vítěz Gira, který stál už na pódiu všech Grand Tours, Ekvádorec Richard Carapaz.

Bude zajímavé sledovat tohoto slavného Ekvádorce, jak jede poslední velký závod v dresu týmu INEOS, protože od příštího roku bude soutěžit za americkou stáj EF Education-EasyPost. Poté, co v roce 2019 vyhrál Giro, získal za tři roky tři stupně vítězů na každém z třítýdenních závodů. Letos jel na Giru v závěrečné etapě v růžovém dresu vedoucího jezdce. Ztratil až na Passo Fedaia. K ruce má teď jeden z nejsilnějších podpůrných týmů, ale od Gira nemá žádné velké výsledky.

8) Simon Yates

Foto: Profimedia, Profimedia.cz Vítěz Vuelty a vynikající vrchař Brit Simon Yates.

Britský jezdec (tým BikeExchange-Jayco) letos nedojel Giro, když si poranil koleno, a nemá žádné opravdu skvělé výsledky. Vůbec má potíže s dokončováním třítýdenních etapáků – za poslední tři roky nedojel už tři. Ale sedm vítězství v letošní sezoně není zas tak málo. Vueltu už vyhrál v roce 2018 a byl třetí na loňském Giru. Díky výbušnému vrchařskému stylu a zlepšené časovce se s ním musí počítat.

9) Pavel Sivakov

Foto: Profimedia, Profimedia.cz Pavel Sivakov, Rus s francouzským občanstvím, který odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu.

Když píšeme o Carapazovi, zmíníme i Pavla Sivakova (má francouzské i ruské občanství) ze stejného týmu. Není vyloučeno, že se během závodu stane právě tento 25letý jezdec v INEOSu jedničkou. Giro dojel letos 16., zapsal si vítězství na etapáku Vuelta a Burgos a druhé místo na klasice San Sebastian. V posledních týdnech byl jedním z nejvýraznějších jezdců pelotonu a pro INEOS by mohl být dobrým plánem B.

A ještě něco. Sivakov, který se narodil ruským rodičům v Itálii a vyrostl ve Francii, je jedním z mála ruských sportovců, kteří se jasně vyhradili proti válce na Ukrajině. „Nejprve chci říct, že jsem zásadně proti válce a všechny mé myšlenky jsou s ukrajinským lidem. Zadruhé také chci, aby lidé pochopili, že většina Rusů chce jen mír, nikdy nechtěli, aby se tohle všechno stalo, a proto bychom neměli být terčem nenávisti jen kvůli svému původu,“ uvedl Sivakov na Twitteru hned po zahájení ruské invaze.

10) Sam Bennett

Foto: Profimedia, Profimedia.cz Sam Bennett slaví vítězství na Vueltě 2022.

Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) vyhrál hned první dvě sprinterské etapy Vuelty 2022. Vlastně to není vůbec žádné překvapení. Jeho zrychlení bylo ohromné. Talentovaný Novozélanďan však dva roky válčil, aby se vůbec prosadil na jakoukoli Grand Tour jako sprinterský lídr. V předchozí stáji Quick-Step Alpha Vinyl se mu to z různých důvodů nepodařilo. Teď v novém působišti konečně ano a zdá se, že našel svůj prostor. Bennett potvrdil, že je velký sprinter. Uvidíme, jak se mu bude dařit dál a zda bude moci ukázat své umění třeba za rok na Tour de France.

11) Vojtěch Řepa

Foto: FB V. Řepy, Seznam Zprávy Nadějný český závodník španělského týmu Vojtěch Řepa.