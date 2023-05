AI napáchá reálné škody, varuje ekonom Microsoftu. Ne tím, že nahradí lidi

Letos Microsoft díky významné investici do firmy OpenAI získal přístup k pokročilým jazykovým modelům GPT-4. Ten využívá například k vylepšení svého vyhledávače Bing a plánuje jej integrovat i do kancelářských nástrojů Microsoft Office a Microsoft Teams.

Jenže jak takovým škodám zabránit? „Jakmile uvidíme tyto reálné škody (napáchané zneužitím umělé inteligence, pozn. red.), musíme si položit jednoduchou otázku: Lze zavést takovou regulaci, aby její negativní dopady nepřevážily nad plusy, které by AI mohla přinést?“ položil Schwarz otázku. „Zásady by měly být takové, že přínosy regulace pro společnost by měly být větší než náklady, které za to společnost vydá.“