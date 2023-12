Kapr, koledy a kecy. Umělá inteligence halucinuje o mezinárodních Vánocích

Napřed se podíváme, co si AI myslí o Vánocích v Česku. Postupně systém DALL-E tlačíme k tomu, aby přidával a přidával na „tradičnosti“…

Jak urputně a neodbytně jsme ho nutili ke stále extrémnějším výkonům, si můžete přečíst v popiskách u jednotlivých fotek.

Foto: koláž: Pavel Kasík, Seznam Zprávy, AI vizualizace +2

Vánoce jsou ale svátek, který se slaví na celém světě. Zdaleka ne všude by rozpoznali tu výše zobrazovanou českou specialitu – kapra s bramborovým salátem. Víte, jak vypadají ty typické vánoční náležitosti v jiných zemích?

Samozřejmě, že můžeme jít na specializované weby nebo do příslušných cestopisů a tam si to přečíst. Ale čtení textů jako by se letos stalo nějakou zastaralou zvyklostí dob dávno minulých, asi jako stloukání másla nebo vypalování cédéček. Letos je přece rok, kdy lidé přestali nejen psát, ale také číst – všechno za nás vyřeší umělá inteligence.

Kolik řečí umíš, tolikrát myslíš

„Jaké jsou naše typické vánoční zvyky?“ – tuhle jednoduchou otázku jsme položili umělé inteligenci, na které běží slavný ChatGPT. Pokaždé jsme ji ale položili v jiném jazyce.

Jak totiž víme, jazykové modely se snadno nechají ovlivnit celkem nečekanými frázemi. Nejsou to takové ty typické „chladné počítače“, naopak komunikace s nimi může být až překvapivě pestrá a emocionálně nabitá.

Ne snad, že by jazykové modely měly emoce, ale učily se na lidských textech a zjevně toho od nás hodně odkoukaly. Tak schválně, co si myslí o Vánocích?

Připomínáme, že výše uvedené odpovědi nejsou spolehlivé encyklopedické znalosti. Otázky jsou to jednoduché a téma nadčasové, ale i tak se může stát, že si tam umělá inteligence něco „vyhalucinuje“, tedy vycucá ze svého virtuálního prstu. Ukažte svým dětem a svým blízkým, že umělá inteligence „kecá“. A že se toho dá využít.

Vánoce na vodě

Halucinace nejsou „chybou“ jazykových modelů, jak si lidé často myslí. Spíše by se dalo říci, že jsou odvrácenou stanou mince toho, že se podařilo vytvořit kreativní modely. Pro to, aby systémy umělé inteligence mohly vytvářet něco úplně nového, se musely odvázat od reality. Jinak by byly 100% spolehlivé, ale také 100% nudné a nepříliš užitečné.

Namísto toho, abychom se halucinací báli, pojďme tento kreativní potenciál využít. Fantazii se meze nekladou. My si tu zkusíme ve výše uvedených zemích vytvořit zcela nové, fiktivní vánoční (respektive prosincové) tradice.

Do textu jsme zasahovali zcela minimálně, pouze jsme odpovědi přeložili z původních jazyků dané země do češtiny (opět s pomocí umělé inteligence, konkrétně ChatGPT a DeepL). Takže veškerá ta podivnost, namíchaná z textů z celého světa, je opravdu dílem umělé inteligence.

Co učíme ostatní a sami sebe?

Když říkáme, že si umělá inteligence něco „vymýšlí“, nemyslíme tím úplně to samé, jako kdybychom to řekli o člověku. Ale je tu řada podobností. Protože jazykové modely pracují s jazykem, mohou těžit z veškerých zkušeností, které jsme my lidé za posledních pár tisíciletí do jazyka nashromáždili. Když tedy AI píše něco smysluplného, je to i díky tomu, že jsme „hotovi“ v textu vidět smysl.

A další oblast, ve které si s umělou inteligencí můžeme podat ruce, je naše tendence zobecňovat, paušalizovat a řídit se stereotypními představami. Jazykové modely se učí na datech, která jsou k dispozici, a tak není divu, že velmi dobře znají ty stereotypy, kterými se řídí i lidé.

Foto: koláž: Pavel Kasík, Seznam Zprávy, AI vizualizace +2

Pokud si budeme namlouvat, že stereotypy nás neovlivňují a že nepodléháme klamům, budeme si lhát do kapsy. A stejně jako umělá inteligence neví, kdy si vymýšlí a kdy ne, také my nedokážeme svoje halucinace ukočírovat.

Proto mne baví hrát si pomocí AI se stereotypy. Nejenže je to vtipné, ale také si tím můžeme zkalibrovat svůj „smysl pro nesmysl“. Když stereotypy dovedeme ad absurdum – což je jedna z oblíbených her právě pomocí generátorů obrázků jako DALL-E – poznáme, že ztratí svoje kouzlo. Žádné domácnosti na Štědrý den přece nevypadají tak, jako na těch přehnaných halucinacích výše.

Foto: koláž: Pavel Kasík, Seznam Zprávy, AI vizualizace +8

Výše třeba vidíte nápad na vánoční aktivitu: můžete si vytvořit vlastní pexeso na libovolné téma a do obrázků zakomponovat rodinné historky, vtípky či legendy. Můžete vytvářet karikatury, dárky na míru nebo poučné lekce pro děti. Zkuste vymyslet nové sloky do klasických koled. Hledejte příležitosti k tomu, jak tato nová počítačová kreativita poslouží jako odrazový můstek pro vaše nové nápady.

Generativní umělá inteligence už za rok stihla změnit mnohé. Podle mého jsme ale na samotném začátku. Vyplatí se hrát si s AI a zjišťovat, jak nám nové nástroje mohou být užitečné. Třeba jen k tomu, že pomocí nich vytvoříme něco, co by nás jinak nenapadlo začínat…